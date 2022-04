Mettet: l’abbaye de Brogne en vente à partir de 850 000€

Depuis lors, le comité d’acquisition, des experts immobiliers et géomètres ont fixé le prix de départ pour la vente: 850000 €. "La vente se fera sous forme d’enchères , commente Yves Delforge. Pour un service public, nous sommes obligés de vendre au plus offrant.Non, il ne sera pas question de faire plaisir aux copains."

La vente publique sera organisée dans une salle de vente ou par un appel d’offres. "Pour cette deuxième possibilité, les gens remettront leur offre sous enveloppe. Ils seront ensuite convoqués et le bien sera, dans tous les cas, vendu au meilleur prix." Le bourgmestre en est persuadé, l’abbaye trouvera un repreneur. "Ce genre de bien se vend ailleurs. Pourquoi pas à Mettet? Notre commune est attractive et bien située: nous sommes à un jet de pierre de Namur et Charleroi et à 15 km des Lacs de l’Eau d’Heure."

En association avec l’ASBL Monuments et sites

La vente de ce bâtiment historique à Saint-Gérard sera conditionnée. L’acquéreur devra d’abord composer avec la brasserie de Brogne qui occupe une partie du lieu et possède un bail emphytéotique. Sauf si ses responsables décident de quitter les lieux de leur plein gré (voir notre édition du 7 avril). "Le cahier des charges, qui sera établi après avoir reçu l’accord de vente par le conseil communal, sera élaboré en association avec les membres de l’ASBL Monuments et sites Saint-Gérard et Graux , ajoute Yves Delforge. Comme nous, l’abbaye leur tient à cœur. Il est donc normal de leur demander leur avis quant à l’avenir du site.Ce cahier des charges définira ce qu’il est possible de faire, ou non. Mais aujourd’hui, aucune condition n’a été fixée." La salle communale ne pourrait-elle pas être préservée dans l’abbaye? "Tout dépendra des volontés du candidat repreneur. S’il est intéressé, pourquoi pas?"

Avant cela, il faut que le conseil communal se positionne, jeudi prochain, concernant cette vente. « Après avoir reçu l’accord des conseillers, comme nous l’espérons, nous fixerons les conditions puis lancerons la vente. »