Économie circulaire à tous les étages

Le principe de base, c’est la fermentation des biomatières introduites dans les deux digesteurs d’une capacité de 4000 m3. Tout est conçu pour que ces matières, acheminées par camion sans emprunter les quartiers habités, ne dégagent pas d’odeurs. "Le processus est anaérobie, c’est-à-dire sans oxygène. Le digestat produit étant inodore. Le bâtiment d’introduction des biomatières solides sera fermé, dépressurisé et équipé d’un traitement d’air, ce qui limite toute production d’odeurs."

Philippe Hermand fait d’ailleurs remarquer que, lors de l’enquête publique qui a abouti au permis d’exploiter, délivré en juin 2020, pas une seule plainte ni remarque n’a été enregistrée dans les trois communes consultées, Farciennes, Aiseau-Presles et Châtelet. "Cela malgré un comité de défense vigilant à Pont-de-Loup, avec le problème de l’incinérateur. La commune d’Aiseau-Presles a juste demandé que soient réalisées une butte et des plantations pour masquer les installations."

Une fois la biométhanisation terminée, on hygiénise le digestat. Il passe ensuite dans une centrifugeuse pour en extraire le liquide, puis on l’évapore pour le concentrer davantage. Résultat: sur 50000 m3entrés, 35000 m3d’eau propre, évaporée et recondensée, ressort et est rejetée dans la Sambre toute proche. Sont produits également: un digestat concentré solide et de l’eau ammoniaquée (de l’urée) qui sera utilisée par Tibi pour l’épuration des fumées de son incinérateur tout proche!

Le concentrat et le digestat hygiénisés, se présentant sous forme solide, sont enrichis de matières minérales naturelles (cendres de bois, kaolin, mélasse de sucrerie) pour en faire un engrais organique certifié. "Ce produit est dix fois moins concentré que de l’engrais chimique similaire, mais il est bien plus riche en humus et n’est pas issu de l’industrie pétrolière.70 tonnes sortiront chaque jour."

Mais il y a mieux encore… "On produira, en excès, de la biomatière organique liquide , prévoit le directeur. Hygiénisée, elle pourra être vendue à d’autres exploitants qui en auront besoin pour le processus de biométhanisation."

Philippe Hermand a encore vu plus loin dans l’économie circulaire: "Entre octobre et décembre, la réglementation interdit d’épandre du digestat liquide. On proposera dès lors à d’autres acteurs de la biométhanisation de venir chez nous pour l’évaporer et ainsi pouvoir épandre le digestat devenu solide. Ils ne repartiront pas à vide: leur camion pourra rentrer avec de la biomatière liquide hygiénisée dont ils ont besoin pour leur processus."