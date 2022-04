Fleurus: à AGC, l’espoir en verre et contre tout

Depuis, les syndicats se sont évidemment mobilisés et plusieurs élus ont porté le débat au parlement wallon. Du côté de la FGTB, on ne s’avance à rien; le syndicat considère qu’il faut surtout lancer une analyse indépendante sur la décision de fermer le site. pour établir si cette décision est justifiée dans le contexte et les perspectives du marché automobile. Les représentants des travailleurs attendent aussi la mise en place d’une task-force qui analyse les pistes de reprises, pour éviter, plus tard cette année, de se retrouver avec des repreneurs potentiels qui n’ont rien de sérieux. La direction d’AGC avait avancé ce mois de juin 2022 comme échéance pour trouver un repreneur.

Deux des trois dossiers désormais connus proviennent d’un groupe verrier italien spécialisé dans les verres pare-balles et les verres pour bateaux et d’un actuel sous-traitant local d’AGC Fleurus, actif dans les pare-brise pour véhicules ancêtres. Complémentaires, ces deux dossiers pourraient se développer en parallèle et sauveraient alors une centaine d’emplois.

C’est la dernière piste qui offre le plus d’espoir pour les travailleurs de l’usine: le groupe automobile flamand Punch s’est prononcé pour une reprise totale du site, en ce compris les 187 emplois, afin d’y développer des moteurs à hydrogène. Sans présager naïvement de la suite des événements, un signe positif supplémentaire peut être épinglé: une première rencontre a déjà eu lieu entre le ministre wallon de l’Économie Willy Borsus et la direction de Punch.