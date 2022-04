Farciennes: l’économie circulaire au coeur de l’usine de biométhanisation

"L’idée, c’est de donner une seconde vie aux déchets organiques" , lance Philippe Hermand, directeur général de la SRL Biometh Quality Product. Ingénieur agronome à la base, ce citoyen de Gesves, près de Namur, a une solide expérience dans le domaine en tant que facilitateur de biométhanisation pour la DGO4, mais aussi comme directeur de la plateforme européenne d’économie circulaire. "J’ai arrêté pour la Wallonie en 2013, et j’ai voulu lancer mon propre projet" , confie-t-il. En y intégrant tout ce qu’il a pu comme expériences positives durant ses précédentes occupations…

Le projet est parti d’un constat: les déchets issus de l’industrie agroalimentaire – provenant notamment des abattoirs – et des collectivités (écoles, homes, hôpitaux, etc.) ne sont pratiquement pas valorisés en Wallonie. "Pour qu’elles puissent l’être, en agriculture, ces biomatières, contenant de la viande au très haut pouvoir méthanogène, doivent être hygiénisées, c’est-à-dire portées à une température de 70° pendant une heure , explique Philippe Hermand. Aussi, jusqu’à présent, n’a-t-on d’autre solution que de les expédier en Flandre, en Allemagne, avec le coût du transport que cela implique, surtout en cette période de crise énergétique. On veut répondre à ce problème." (lire par ailleurs)

L’électricité pour 2500 ménages

L’objectif, c’est donc de traiter ces biomatières, mais pas seulement, on s’en doute: "On va produire du biogaz, constitué de 60% de méthane et de 40% de CO2. Ce gaz part en cogénération. La chaleur produite sera destinée en totalité à nos installations, pour tout le processus. D’autre part, 6000 mégawattheures annuels qui seront affectés à notre consommation, et 9000 seront injectés dans le réseau, c’est-à-dire la consommation de 2500 à 3000 ménages."

Les travaux vont bon train. "La première alimentation des digesteurs est programmée pour le 1er juin , confirme Philippe Hermand. Avec de l’herbe, du fumier et des digestats d’autres unités de biométhanisation pour commencer, car nous ne pourrons pas encore procéder à l’hygiénisation à ce moment."

Les premiers engagements ont déjà eu lieu. En tout, ce sont six personnes – dont quatre ingénieurs –, la plupart de la région carolo, qui feront fonctionner les installations.

12 millions€ investis

L’investissement s’élève à 12 millions€. "La Wallonie a financé le projet à hauteur de 1,5 million€ via l’UDE, l’utilisation durable de l’énergie." Le capital propre de la société est détenu par Sambrinvest, trois coopératives citoyennes (CLEF, Courant d’air et Champ d’énergie), l’entreprise de cogénération Coretec, ainsi que Thomas Cleirel, administrateur délégué, Philippe Hermand, et deux architectes impliqués dans le projet.

Le reste du financement est assuré par un prêt subordonné d’Ecconova et par deux banques, Belfius et BNP. "Nous comptons sur des rentrées provenant majoritairement des certificats verts (55%), de la vente d’électricité sans doute à 100 € le mégawattheure (20%) et de la vente de produits intrants (25%)."

De quoi assurer la rentabilité.

Seule (petite) inquiétude: « Disposer de matières premières en suffisance. » Mais le porteur du projet se veut optimiste: la région regorge de richesses en la matière.