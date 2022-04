Jemeppe-sur-Sambre: vent debout, le Bas Wérichet pétitionne contre 24 maisons et 6 appartements (photos)

Le nombre de logements projetés en atteste: 24 maisons unifamiliales et un immeuble de six appartements.

Ce mercredi soir, il s’agit pour ces villageois de se remobiliser, de pétitionner et de tracter, le projet entrant dans une première phase déterminante, celle de l’enquête publique. Concrètement, tout citoyen dispose d’un délai d’un mois, jusqu’au 15 mai, pour déposer remarques et observations. Le collège, pas vraiment obligé d’en tenir compte, prendra ensuite attitude en accordant ou non le permis d’urbanisme.

Les opposants ne manquent pas d’arguments solides. Rappelons que ce nouveau quartier (voir notre édition du 14 février) émergera d’un espace vert bucolique d’1,54 ha, bien situé à quelque 350 mètres de la place communale, un bon point donc, mais enclavé, ce qui nécessitera l’ouverture de plusieurs voiries. C’est l’un des mauvais points.

Les rues Bodrémont, Van Cutsem, la ruelle Queutrale et l’impasse Dussart seraient les plus impactées par un accroissement du trafic mais surtout la rue du Bas Wérichet.

Le terrain est cependant inscrit en zone d’habitat au plan de secteur, et par conséquent destiné à accueillir du logement. Le schéma communal de développement territorial le confirme noir sur blanc. Il est illusoire de se battre pour sa préservation, même si c’est très regrettable pour la biodiversité et la beauté du site.

Le Wérichet, un marais

Rappelons aussi que, en février, la minorité (Pep’s-PS et Défi) avait fait part de son malaise, le projet faisant l’objet du lobbying décomplexé du proprio du terrain, qui n’est autre qu’un élu de la majorité et membre de la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM), Jean-Pierre Sacré. Pour l’élu Défi, Frédéric Delcomenne, le forcing du mandataire était devenu à ce point inconvenant qu’il en était arrivé à demander à l’intéressé, au conseil communal, de faire un pas de côté, ce qu’il n’a pas fait.

Jean-Pierre Sacré est déjà lié à une entreprise. Mais l’achat du terrain par la société de promotion immobilière Sotraba Constructions est évidemment conditionné à l’obtention du permis d’urbanisme. Les plans, eux, sont ficelés et une vidéo promotionnelle est accessible sur YouTube.

Contacté en février, Jean-Pierre Sacré, critiqué pour manœuvrer aux fins de ses propres intérêts financiers, avait au contraire déclaré se battre pour une œuvre collective, tant le manque de logements est criant. "Comprendrait-on laisser pâturer des chevaux sur ces terrains, au cœur du village, alors qu’il manque tant de logements"? , plaidait-il, tout en traitant les opposants de jaloux.

D’un argumentaire très documenté de plusieurs pages qui sera déposé dans le cadre de l’enquête, les riverains, entre autres inconvénients majeurs, pointent le caractère inondable du terrain, par débordement et ruissellement.

"L’hiver, et en toute saison en cas de pluies, les terrains se remplissent d’eau à vue d’œil. Des mares y persistent pendant des semaines. La rue Bas Wérichet est également l’ancien lit de la Sambre" , disent-ils. Une riveraine de la ruelle de la Queutrale a ainsi produit vidéos et photos de son terrain rempli d’eau remontant aux inondations catastrophiques de l’été dernier. Les opposants ajoutent que ces terrains forment une cuvette vers laquelle l’eau ruissellera naturellement. Mais, si ces sols gorgés d’eau sont imperméabilisés par le béton, l’eau ne trouvant plus son chemin débordera dans les propriétés voisines. Archifaux avait rétorqué le propriétaire. Ils estiment que les crues tragiques de juillet constituent un point de bascule qui devrait d’emblée disqualifier ce projet.