«Il n’y a désormais plus personne sur le camp»

En 2018, c’est un coup de massue qui s’abat sur les membres du collectif S13 : les visites domiciliaires. Les forces de l’ordre reçoivent l’autorisation de rentrer et fouiller les maisons de celles et ceux qui hébergent des migrants. Heureusement, contrairement à Cédric Herrou, personne n’a été inquiété. « Nous étions très prudents, raconte Jean-Marie Puits, membre et porte-parole S13. Nous nous étions interdits de conduire nos invités sur l’autoroute. C’était un des points de notre charte sauf si la personne devait être transportée d’urgence à l’hôpital. »