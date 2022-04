Mettet: une rencontre internationale pour l'environnement

Ce projet est encadré par Émilie Koch et Jean-Jacques Côme, animateurs chez AJILE. Ce dernier précise: " Les jeunes gens impliqués ont mené des interviews au sujet des habitudes de vie et de leurs impacts écologiques et environnementaux, tant en Belgique qu’en Bosnie." L’objectif final est de rassembler les pratiques d’ici et d’ailleurs pour tenter de trouver les meilleures solutions à mettre en place par les uns et par les autres. Ainsi, des actions locales ont été menées, comme le balisage de sentiers dans l’entité de Mettet et la création d’un bac potager dans la maison de repos de Biesme.

Les amateurs et les sympathisants peuvent se rendre à la salle Michel Fauchet à Biesme, ce samedi 23 avril à partir de 17h30 , pour découvrir le film qui marque l’aboutissement du projet BelEkoBo. Ensuite, un temps de questions-réponses est prévu.

jeanjacques.come@ajile.org