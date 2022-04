Le castor a recolonisé quasi tous les alentours de la Basse-Sambre

Si le castor est, notamment, l’animal national du Canada, le rongeur à fourrure constructeur de barrages n’a pas toujours été apprécié par les agriculteurs et les exploitants forestiers, en Europe et, a fortiori, en Belgique et en Wallonie.

Le travail de fond pour réhabiliter le castor a trouvé son origine à Aiseau-Presles, sur les berges de la Biesme.

Passionnés de nature et d’environnement, Olivier Rubbers, "Pili" et Achille Verschoren ont combattu, parfois même en dépit des lois en vigueur, pour rendre nos rivières à ses habitants historiques. Tous les alentours de la Basse-Sambre sont ainsi aujourd’hui quasimen recolonisés et le grand public a compris l’intérêt de ce rongeur qui n’a rien de nuisible. Les barrages construits par les castors sont utiles pour prévenir les inondations et les sécheresses, restaurer les zones humides et même aider à purifier l’eau.

La Journée internationale du castor vise à célébrer et à sensibiliser le public au sort des rongeurs. Il est donc nécessaire, au moins une fois par an, de se préparer et de profiter du respect du rongeur pour commémorer cette journée. Les enfants y prennent vite goût; cela a été le moment idéal pour faire une randonnée dans les bois pour repérer certains ouvrages de ce noble rongeur, barrages, huttes, arbres abattus, copeaux et pour entrer dans la nature en tant qu’observateur pour favoriser l’amour des castors.

C’était aussi l’occasion de se renseigner sur l’animal, parcourir des livres, visionner des vidéos ou des documentaires, effectuer des recherches sur internet et découvrir le plus possible sur ces petites créatures à queue plate et leur rôle vital dans la nature. La Ferme des Castors poursuit plusieurs projets prometteurs pour le castor dont une grande sculpture à la tronçonneuse sur une souche d’arbre qui va faire son entrée dans la cour de la ferme. Il y aura aussi un centre de revalidation dédié au castor; dont le dossier d’agrément sera bientôt déposé. Un centre d’interprétation du castor est à l’étude, et, à Castorland, une nouvelle aire de jeux représentant un castor géant permettra aux enfants de grimper dessus, de glisser, de s’abriter à l’intérieur.

www.castor.be