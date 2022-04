Sambreville : "Pierre et le loup" par un ensemble de clarinettes

C’est l’œuvre musicale de Sergueï Prokofiev Pierre et le loup qui est le prétexte à cette création inédite. On le sait: lorsqu’il écrit ce conte musical, le compositeur russe s’est donné comme objectif de faire découvrir aux enfants les différents instruments d’un orchestre symphonique. Les personnages de son conte sont ainsi représentés par des instruments: le quatuor à cordes pour Pierre, la flûte traversière pour l’oiseau, le hautbois pour le canard ou encore les bois et cuivres pour les chasseurs.

Ici, à Tamines, l’ensemble de clarinettes Avalanches interprétera les subtilités des personnages, habituellement tenus par des instruments différents. La démarche est tout aussi pédagogique qu’à l’origine: elle a en effet pour but d’aider les enfants à connaître et reconnaître les personnages de l’histoire, en les associant aux interprétations et variations des clarinettes.

Le texte revu et corrigé

Richard Decamps, l’actuel directeur du conservatoire de Tamines, y a aussi enseigné la clarinette durant de nombreuses années. C’est à lui qu’on doit l’idée d’interpréter Pierre et le loup avec uniquement un ensemble de clarinettistes. "Je donne cours également à l’IMEP Namur (Institut supérieur de musique et de pédagogie) et Avalanches est un mélange d’anciens étudiants que j’ai eus à Tamines et Namur", explique-t-il.

Pierre et le loup, c’est aussi un conte. Bruno Perpète, professeur d’arts de la parole au conservatoire de Tamines, s’est emparé du sujet et livre sa version revue et corrigée du texte. Sur un ton résolument humoristique et décalé, le spectacle invite à vivre ou à revivre cette histoire palpitante.

Une excellente manière de passer un dimanche après-midi en famille, toutes générations confondues.

Le spectacle sera joué dans la grande salle du conservatoire de musique de Tamines.

Prix: 10 € adulte, 5 € enfant. Réservations: 071 77 28 21 ou 0474 71 48 21 ou aca.tamines@gmail.com