Auvelais: les géants ont tourné à la 130e cavalcade (vidéo et photos)

En parlant d’ivresse, comme dans tout carnaval qui se respecte, et pour s’en prémunir, les gilles sambrevillois ont été reçus au champagne et aux huîtres. Nous les avons rejoints au 37 de l’avenue de la Libération, chez Pierre-André Allard, où l’on découvre que le collège de Sambreville a lui aussi sauté de son lit dès potron-minet pour s’encanailler et boire une coupe.

Les gilles sont aussi les premiers, à midi trente, à venir former un rondeau sur la Grand-Place. À la fin de celui-ci, un genou à terre, ils ont observé une minute de silence à la mémoire de leurs camarades de Strépy-Bracquegnies, mortellement fauchés par un bolide.

À 15 heures, la Cavalcade s’élance au bord d’une Sambre au cours imperturbable malgré cet assaut de décibels. Le nouveau comité, dans un souci de faire vivre le secteur horeca durement touché par la crise, a recentré son itinéraire au cœur de ville, où les terrasses sont noires de monde. Les géants se suivent et ne se rassemblent pas, mais tous tournent sur eux-mêmes aux sons d’une musique entraînante. Ils n’ont jamais été si nombreuxsur la ligne de départ: 22, parmi lesquels Adolphe Sax, de Dinant. Impossible de les citer tous mais cette suite de géants jalonnant le cortège a fait sensation.

Les gilles s’imposent comme les rois de la Cavalcade. C’est eux qui mettent vraiment l’ambiance, par le charivari de leurs grelots et de leurs sabots, le tonnerre de leur musique, et le charme printanier de leurs gentils lancers d’oranges. Une Cavalcade qui restera dans les annales comme celle d’une renaissance, ou de l’enterrement de la crise sanitaire.