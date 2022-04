Charleroi : 2MAD, de l'école de danse à la dance

Trois événements ont marqué le printemps. Le premier, c’est le spectacle donné au Palais de Laeken et dans les serres royales devant la Reine Mathilde et le Roi Philippe, à l’initiative d’Isabelle Bodson, directrice des festivals de Wallonie. "Il s’agit d’une adaptation chorégraphique du lied “La jeune fille et la mort” de Franz Schubert , explique David Vandenplas. C’est la première fois que le lieu accueillait des danseurs de hip hop." Pendant 40 minutes, les artistes ont livré une performance époustouflante qui brise littéralement les codes. Car c’est précisément ce qu’aiment Mélanie et David: sortir des sentiers battus et aller cueillir l’émotion dans les yeux du public, se réapproprier les classiques pour les dépoussiérer. Pari tenu. Le duo Fusion de La Louvière dans lequel Pilou et Salena alternent les rythmes et les styles a remporté le titre de champion du monde 2016 en Angleterre dans la catégorie duo exhibition: sur les notes de Schubert, Fusion se produit aux côtés du danseur bruxellois Tirock, de Popping Danys et The Movement Terry.

Lors du traditionnel concert de printemps à Laeken, l’ensemble MP4 interprète la pièce, écrite pour un quatuor à cordes. " Enregistré pour la télévision, le spectacle qui sera diffusé ce dimanche sur une chaîne de la RTBF est entrecoupé de tournages mettant en scène les jeunes de notre pôle de danse de Charleroi" , rapporte David. Ces derniers ont eu le privilège d’une visite personnelle de la Reine. Deux autres représentations de ce show sont prévues: à Bruxelles en juin dans le cadre du festival Musiq’3, et au Waux-Hal à Nivelles à l’automne.

À Turin pour l’Eurovision

En ce début d’année, 2MAD a aussi bouclé la saison 10 de The Voice, renouvelant son contrat de l’année précédente. "L’expérience est extrêmement motivante, elle nous permet d’aller sur tous les terrains ce qui est un élément de notre ADN , expliquent Mélanie et David. Nous travaillons régulièrement avec les médias de la RTBF. Pour Tarmac par exemple, nous sommes partenaires et coproducteurs de l’émission de danses Warriors. Notre structure propose le contenu et les choix musicaux en collaboration avec Phil One de Tarmac."

Enfin, 2MAD a embarqué dans l’aventure de l’Eurovision: "Nous partons à Turin début mai où nous accompagnons l’artiste choisi pour défendre les couleurs de la Belgique, Jérémy Makiese ." Il sera entouré de quatre danseurs. "Ecrire une chorégraphie, c’est comme élaborer une recette, résume David. Il faut choisir les meilleurs ingrédients, y mettre une sauce liante et une pointe de piment pour rendre cela explosif et savoureux." Ça se déguste avec les yeux, le son dans les oreilles.