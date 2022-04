Charleroi: un beau-père soupçonné d’attentat à la pudeur est acquitté

Le parquet avait jugé les déclarations de la victime comme crédibles et mesurées. De plus, le frère de l’adolescente avait confirmé avoir assisté à des agissements suspects de la part de Pascal (paroles et claques sur les fesses), tout comme la grand-mère, qui a vu le beau-père toucher les fesses de sa belle-fille. Mais Pascal clamait haut et fort son innocence, en évoquant une manipulation.

Le parquet, qui avait requis une peine d’un an de prison contre Pascal, n’a pas été suivi par le tribunal correctionnel de Charleroi. Le jugement a retenu que les accusations sont empreintes de doutes, tout comme « L’éveil sexuel précoce de la belle-fille. » Le beau-père a donc été acquitté au bénéfice du doute.