Charleroi : le pôle santé est au point mort

Le projet de pôle santé-seniors implique des moyens financiers conséquents. Or, à ce stade, aucun agrément n’est accordé par la Région wallonne pour des lits supplémentaires. Il est impossible de démarrer quoi que ce soit sans la libération de moyens financiers additionnels, l’abrogation du moratoire en matière de lits agréés et, bien évidemment, une cohérence avec la réflexion en cours sur ce quartier.

Pour l’instant, le CPAS, qui est propriétaire du terrain, lui a trouvé une utilité qui allie à la fois la nature en ville, l’insertion et la cohésion sociale via une activité maraîchère ouverte aux usagers et usagères des services du CPAS ainsi qu’aux riverains et riveraines, le "Potager de Zoé". Ce potager est composé de bacs en bois et de sacs géotextiles où poussent légumes et aromates mais également arbres fruitiers et pieds de vigne. Chaque vendredi en saison, un formateur accueille des groupes. La priorité est donnée à ceux accompagnés par le CPAS mais les riverains et riveraines ont également été conviés afin de favoriser la cohésion. Il s’agit d’un véritable potager pédagogique dont la première ambition est de permettre aux participants de développer des compétences pour devenir acteurs de l’agriculture urbaine dans leur propre environnement (leur association, une cour, un balcon, un jardin) et à frais réduits. Mais pas seulement, l’objectif de ce projet est également de sensibiliser à une alimentation locale, saine, durable et résiliente.