Le premier axe, c’est le remplacement des ampoules défectueuses pour lequel un crédit de 220000 euros par an est inscrit au budget communal. Deuxio: l’amélioration des infrastructures lumineuses dans l’espace public, notamment lors de rénovations comme cela a été fait au faubourg de Bruxelles à Gosselies ou sur la place Mattéoti à Jumet. Tertio, la Ville a lancé un programme de renouvellement de son dispositif d’éclairage avec un passage à la technologie LED.

Piloté par ORES, ce plan baptisé "e-Lumin" concerne 25000 points lumineux, il s’étale sur 10 ans jusqu’en 2030. Sur le plan budgétaire, la Ville prévoit un investissement d’un million d’euros par an. Sous cette mandature, cinq millions ont été inscrits au Plan Pluriannuel d’Investissement. De son côté, en tant que gestionnaire de réseau de distribution, ORES investit 350000 euros par an, dans le cadre de l’obligation de service public (OSP) liée à l’entretien de l’éclairage public communal.

Une économie de 60% sur la facture annuelle

Pour Charleroi, la facture annuelle d’électricité s’élève à 1,8 million€ par an pour l’éclairage public, à laquelle il faut ajouter environ 250000 euros d’entretien: le LED va apporter une économie de quelque 60%, ce qui représente au-delà des réductions de dépenses, une diminution de l’empreinte carbone de 2252 tonnes de CO2 par an. Les travaux sont menés en partenariat: la Ville choisit les modèles de luminaires parmi des produits proposés par ORES conformément aux résultats d’un marché public et avalise les différentes phases de l’opération. Ores procède au remplacement de manière progressive, avec une priorité pour les lampes en fin de vie ou les plus énergivores. "Ce mois-ci, nous passeront le cap des 2000 points LED" , observe l’échevin soit un peu moins de 10% de l’objectif. Depuis quelques jours, les opérations sont en cours à Marcinelle et viseront également dans les prochaines semaines les quartiers de Mont-sur-Marchienne, Marchienne-au-Pont, Montignies-sur-Sambre, Gilly et Dampremy. Au total, 286 points lumineux répartis dans 37 rues seront renouvelés en avril. Cet éclairage dispose de la fonction dimming, son intensité peut varier en fonction des besoins.

Pour Éric Goffart, ce programme vise à améliorer la visibilité nocturne et le sentiment de sécurité, tout en restreignant le risque de pannes sur le réseau.