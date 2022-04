Fleurus : une pièce musicale autour de Freddy Mercury

Le public ne s’y trompera pas, tout comme l’équipe de Martinrou n’a pas hésité à programmer ce spectacle, Jean-François Breuer est époustouflant, dans son jeu mais aussi dans son chant, n’hésitant pas à s’attaquer à We Will Rock You, Love Of My Life et, bien sûr, Bohemian Rhapsody . "Frédéric" est mis en scène par Emmanuelle Mathieu, dans une production du TTO, Théâtre de la Toison d’Or. Surtout, "Frédéric" a le bon goût de ne pas s’adresser qu’aux seuls fans de Queen. C’est à découvrir, sans traîner pour acheter ses places, du 26 au 29 avril, à 19h30 le mercredi et à 20h30 le mardi, le jeudi et le vendredi. Réservations au 071/81 63 32 et via le site www.martinrou.be .