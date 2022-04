Ce samedi 16, dès 21 heures, il sera ainsi interdit de s’arrêter et de stationner dans la rue de la Guinguette, sur le parking situé entre le magasin Brico et le magasin Trafic. C’est notamment là que les spectateurs sont attendus, dimanche soir, pour assister au tir du grand feu d’artifice. Certaines mesures locales, selon les rues concernées, seront maintenues jusqu’à 3 heures du matin, ce mardi 19 avril.

Concrètement, les difficultés de mobilité sont annoncées dans tout le centre-ville, sur la N29 et dans les rues du Couvent, de la Station et de la Guinguette. Il faut considérer que tout le périmètre de la Cavalcade est inaccessible aux véhicules, dimanche et lundi, soit dès le carrefour de la N29 à la sortie de l’autoroute E42, où sera uniquement maintenu la route vers Wanfercée-Baulet et Lambusart; à partir du carrefour Brunard/Saint-Roch en provenance de Wangenies et au niveau du chemin de Mons, depuis le rond-point de Ligny.

La meilleure chose à faire, c’est d’éviter le centre-ville de Fleurus ce week-end; les riverains, eux, seront même invités à garer leurs véhicules en-dehors des rues concernées. Six parkings sont accessibles: au Château de la Paix, chemin de Mons; sur le site Monnoyer, rue du Berceau; à l’Académie de musique, rue Bonsecours; au CEP, rue Bonsecours; à la piscine, rue de Fleurjoux et au magasin Match, à partir de 12 heures 30.