Projet éolien à Sambreville et Jemeppe: vent positif pour trois des quatre mâts

Pour Jemeppe-sur-Sambre, et plus particulièrement Balâtre, il n’y aura qu’une des deux éoliennes. C’était la volonté du collège qui indiquait, à l’époque, que l’éolienne n° 4 se situait trop proche des habitations et d’une zone Natura 2000.

Refusée à cause du ruissellement

Mais ce ne sont pas ces deux éléments qui ont retenu l’attention du fonctionnaire délégué. Il s’est uniquement basé sur l’avis défavorable du GISER, préoccupé par les sols et ruissellements en Wallonie, pour l’éolienne n° 4 à Balâtre. Les raisons: elle est implantée sur un tracé de ruissellement, la continuité hydraulique aérienne de l’amont vers l’aval n’est plus assurée et le projet ne prévoit pas non plus d’aménagements spécifiques pour gérer le volume supplémentaire ruisselé dû à l’imperméabilisation des surfaces. Ce sont ces éléments qui ont conduit le fonctionnaire délégué à refuser cette quatrième implantation. Il est clair qu’avec les inondations qui ont récemment touché les habitants de Balâtre, c’est une donnée qui ne peut être négligée.

Pas de problème de bruit

En règle générale, aucun élément avancé par les habitants et les Communes n’ont été pris en compte. Même le bruit des pales, un des éléments le plus fréquent dans les réclamations, n’a pas sifflé dans les oreilles du fonctionnaire délégué. La cellule bruit du SPW, qui s’est référée à une étude réalisée par le bureau CSD ingénieurs et conseils, a d’ailleurs remis un avis positif à ce sujet. Au conditionnel toutefois. "Les quatre modèles envisagés devraient permettre de respecter les normes des conditions sectorielles, moyennant l’application d’un plan de bridage (NDLR: pour réduire quelque peu le bruit). Il y a lieu de réaliser une campagne de suivi acoustique après la mise en service du parc éolien."

La proximité n’a pas non plus été retenue par le fonctionnaire délégué. La distance entre le projet et les maisons des différents villages concernés est jugée suffisante. "Les habitations les plus proches se trouvent à plus de 450 m du projet et les niveaux sonores estimés ne dépassent pas la valeur limite de 50 décibels au droit de ces habitations."

Quant à l’impact sur l’avifaune, les divers éléments apportés par les mécontents n’ont pas été pris en compte. Pas plus que la position négative de Natagora. Pour le fonctionnaire délégué, qui s’est référé à un avis favorable mais conditionné du DNF, le projet n’aura pas d’impact sur l’avifaune. Grâce, notamment, à un système de bridage des éoliennes pour atténuer les nuisances sur les chauves-souris, le faucon hobereau et les oiseaux des milieux agricoles en général. Sa distance, près d’un km, avec la zone Natura 2000 ne pose pas non plus d’inconvénients. Quant à la localisation des éoliennes, elles ne donnent pas l’impression d’une surabondance. "L’impact cumulé de ce projet avec les autres existants et avec les axes routiers locaux peut être jugé comme relativement faible vu notamment les distances assez importantes avec les autres parcs éoliens."

Le permis d’environnement pour trois des quatre éoliennes est donc attribué à la société Elicio jusqu’au 17 juillet 2050. Un recours auprès du Gouvernement wallon est ouvert pour un délai de vingt jours à dater de la réception de cette décision.