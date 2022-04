Jemeppe: le gratin des indépendants fêté par l'ADL

1. L’indépendant de l’année: les vins d’Antoine, à Spy Diplômé en œnologie, Antoine Williot fait sensation avec les vins qu’il propose. "J’ai dégusté deux verres de vins et je me suis dit: pourquoi ce n’est pas la même chose? J’ai donc poussé la porte et je suis devenu, par passion, sommelier." Sa force est d’écouter les clients. "Il faut réussir à leur présenter des petites pépites qu’ils ne découvriraient pas en grande surface. Je travaille avec des vignerons qui veulent percer dans le métier." Et ça paie.

2. Le prix éco-durable: la tanière des ours, à Spy Bénédicte et Catherine ont eu l’idée de créer une épicerie éco-responsable. "Il n’y avait rien dans la région pour faire ses courses de manière responsable de A à Z. C’est désormais le cas! Il y a une mine d’or de produits dans la région." Quant aux prix, ils sont étonnants. "Nous avons déjà fait les comptes: certains produits de base sont moins chers qu’en grande surface. Et en plus, on gaspille moins puisque c’est en vrac."

3. Le prix de l’artisan: la boucherie de l’Artisan, à Spy La boucherie de Nicolas Debry et sa spycadelle ont émoustillé les papilles des clients. "Chez nous, c’est artisanal et familial , sourit Thomas François, boucher. Notre spécialité? Ce sont nos 12 sortes de saucisses sèches et notre pâté. Nous travaillons également en circuit court. Nos bêtes proviennent de Gembloux."

4. Le prix du starter: Pizzeria Gusto Italia à Jemeppe

Un vendredi soir, les fours de la pizzeria d’Angelo Palermo tournent à plein régime. C’est donc sa sœur, Maria, qui représentait le restaurant, ouvert depuis mai 2019. "Tout est fait minute: la pâte, les sauces… La clé de son succès, c’est la fraîcheur.Les clients apprécient aussi les pizzas fantaisies qui dépendent de l’humeur du chef." Les vins sont également sélectionnés avec minutie et proviennent tous d’Italie. "La chance d’avoir grandi avec un papa exportateur de vins."

5. Le prix du jury: Ivan de tout, à Jemeppe Depuis 2020, Ivan Rainkin vide les maisons à Jemeppe et dans les alentours. "Et après, je revends certains objets dans mon hangar ou sur les réseaux sociaux. Je travaille aussi avec la Donnerie jemeppoise où j’ai, par exemple, récemment déposé une chambre à coucher." Des pépites, il en trouve souvent chez les particuliers. "Elles n’ont pas spécialement de valeur mais elles sont originales: des animaux empaillés ou encore des souvenirs de ma jeunesse." Ce qu’il préfère, c’est le contact humain. "J’ai eu la chance de rencontrer des gens formidables."

6. Le prix de l’inter-indépendant: Chez Dan, à Jemeppe Julien Paulet touche à tout. Ce libraire depuis 13 ans a décidé de se spécialiser dans la vente de spiritueux. "La presse ne permet plus à un libraire de vivre. Il doit donc étoffer son offre, se diversifier toujours en fonction de sa région, de sa clientèle." Il a d’ailleurs agrandi récemment son commerce avec une fromagerie. "Il y a eu un mois creux après les fêtes. Logique puisque les gens avaient mangé trop de fromage (rires). Mais ça reprend tout doucement."

7. Le prix du public: Poivre rose et cuberdon, à Spy La boutique sucrée salée de Jason et Justine a conquis le cœur du public. Leur recette: le tout fait maison et le travail en famille. "Nous proposerons des pâtisseries, des plats, des glaces et, surtout, notre sandwich de l’Homme de Spy. Nous travaillons en famille en faisant confiance à notre goûteur professionnel, notre fils (rires)." Ils savent aussi se mettre en évidence quand il le faut: "Nous sommes en quête constante d’originalité pour les grands événements de l’année."