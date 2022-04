Le ton cependant n’est pas au jeu à Sambreville entre les Écolos et Samuel Barberini, le chef de groupe MR. On montre les dents de part et d’autre depuis le dernier conseil communal et un conflit sur le poste de représentant de la minorité à la commission du bien-être animal. Aujourd’hui, ce sont les Verts qui grognent: "Écolo aurait préféré s’en tenir aux joutes verbales du dernier conseil, mais manifestement, Mr Barberini veut nous entraîner dans le bac à sable dans lequel il se débat." Pour rappel des épisodes précédents de ce "passionnant" échange, Samuel Barberini s’est fâché en conseil quand il a appris qu’Écolo proposait aussi une candidate pour ladite commission, alors qu’il pensait avoir le poste.Il s’est retiré mais non sans dire toute son amertume.Il considère que les Verts se désintéressent de la cause, à sa différence. Et il s’est dit sidéré de la réponse de leur chef de groupe, Jean-Luc Revelard quand il a demandé s’il soutiendrait sa candidature à la commission.Revelard lui aurait répliquéque non parce que le MR n’avait pas soutenu en son temps sa position dans le dossier Luperto. "Il n’a jamais été question de soutien dans cette affaire, dément Jean-Luc Revelard.On lui a bien signifié qu’on ne voterait pas pour lui pour la commission du bien-être animal parce qu’on ne partageait pas ses positions, dans le dossier Luperto par exemple, mais c’était un élément parmi d’autres." Écolo a ainsi exprimé également que sa conseillère Marie Masia avait un intérêt pour la commission en question. "Et la Ministre de tutelle est écolo, confirmant si besoin en était que le bien-être animal constitue une préoccupation de la locale et du parti", rappelle le chef de groupe qui souhaitait cette fois répliquer après une sortie en début de semaine de Barberini: "Aujourd’hui, ne pas réagir après les propos blessants et malveillants qu’il réitère signifierait qu’Écolo cautionne ses allégations." , conclut Revelard.Entre deux chiens, quand ça se margaille, on dit qu’il faut les laisser faire jusqu’à ce qu’ils trouvent entre eux leur équilibre, leur rapport hiérarchique.Pas sûr qu’ici quiconque en sorte ni grandi, ni apaisé.