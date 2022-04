Jemeppe-sur-Sambre: 20 ans de plus pour AGC Glass?

Cette demande, qui est un permis unique de classe 1, ne comporte pas d’éléments neufs en termes de capacité de production ou d’installation. Il est toujours question de quatre lignes de production qui permettent de sortir, chaque jour, 2100 tonnes de verre plat clair, coloré ou à couches. "À noter que la ligne 4 est actuellement à l’arrêt pour rénovation complète" , peut-on lire dans l’étude d’incidences sur l’environnement réalisée par le bureau gembloutois Tauw.

Trois autres demandes

Toutefois, quelques projets sont prévus et seront mis en œuvre à la délivrance du permis. AGC profite en fait de cette enquête publique pour renouveler l’exploitation de divers projets. Le but: faire correspondre leur date de fin à la durée du futur permis d’environnement (d’exploitation): un projet d’implantation d’une installation de cogénération, un projet d’electroboosting pour le four 4 et, enfin, le projet de déplacement des stockages de diverses substances.

Pour le premier projet cité, il s’agit d’une production de chaleur et d’électricité qui permet de réduire les pertes d’énergie de 15%. Un permis avait déjà été délivré en 2020 mais l’entreprise aimerait légèrement augmenter la puissance de l’installation en question. Le second, déjà en cours, a pour objectif de diminuer les émissions de CO2. Le dernier concerne un stockage d’acide chlorhydrique gazeux autorisé par un permis en 2019. C’est donc une demande de reconduction pour 20 ans.

Si les différents projets cités ne semblent pas impacter directement les Jemeppois, le bureau d’études Tauw a tout de même formulé quelques remarques, notamment au niveau du bruit (voir ci-contre). Les citoyens sont invités à formuler leurs remarques jusqu’au 24 avril. C’est ensuite la Commune qui prendra le relais pour délivrer, ou non, le permis.