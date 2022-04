AGC Moustier: "Plus qu'un accord, c'est un message d'espoir pour tous les Belges"

Au vu du bras de fer qui durait depuis dix jours, c’était totalement inespéré. Une volte-face de la direction inattendue. "Pourquoi ont-ils changé d’avis selon vous? Dix jours de grève, ça représente des millions d’euros de perte. La combativité et la bravoure ont payé.Pour les travailleurs d’AGC, il n’était plus question d’argent après autant de jours d’arrêt de travail mais bien de respect et de fierté."

L’accord a été présenté à 8h mercredi en assemblée générale. Une réunion qui s’est clôturée sous un tonnerre d’applaudissements. "Un ouvrier m’a dit, dans le sens positif du terme, que ça ne serait plus jamais comme avant. Il y a désormais une solidarité, une entraide qui n’existait pas. De nombreuses personnes, qui se croisaient juste entre les pauses, ont appris à se connaître sur le piquet de grève."

Du positif pour tous

Cet accord, c’est aussi la sauvegarde de la concertation sociale. "Il n’y avait plus eu de grève chez AGC depuis 40 ans. Et la discussion, avec l’employeur, a toujours permis de trouver des solutions. C’était donc un combat primordial. Et ici, par cet accord, la direction a même indiqué sa volonté d’améliorer la concertation. C’est un retournement complet de situation."

Il y a aussi, derrière cette bataille gagnée par les syndicats, un signal fort envoyé à tous. "Cet accord, c’est un message d’espoir à tous les travailleurs belges. Malgré le contexte économique pour le moins compliqué, cette grève a prouvé qu’il était possible, à travers la mobilisation et l’entraide, de faire bouger les curseurs. Rien n’est perdu d’avance." Et pour tous les membres d’AGC aussi, évidemment. "Après les restructurations et la fermeture de l’usine à Fleurus, il était temps que la direction écoute ses travailleurs. Il y a donc de l’espoir."

Après avoir pris connaissance de cette excellente nouvelle, tout le monde a repris son poste chez AGCGlass. Le moment de relâcher la pression et, pour certains, de prendre enfin leurs congés.