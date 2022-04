Samuel Barberini règle ses comptes avec Écolo

Après un premier épisode en séance du conseil communal le 28 mars (voir notre compte-rendu dans l’Avenir du 30 mars), le chef de groupe MR, Samuel Barberini, réagit à une pique glissée par son alter ego Écolo, Jean-Luc Revelard.Pique qui lui avait échappé mais qui, a posteriori, le fait bisquer.

Pour rappel, le libéral s’était fendu d’une sortie pleine d’amertume à l’égard des Verts à propos du point à l’ordre du jour visant à désigner un représentant de la minorité à la commission du bien-être animal.Barberini était intéressé par le poste car il se dit investi dans la cause.Et il pensait que sa candidature serait consensuellement soutenue par les autres groupes.Mais, surprise et colère: Écolo a présenté une concurrente, Marie Masia.Furax, Barberini s’est retiré, non sans dénoncer dans une diatribe courte mais musclée ce qu’il considère comme une mesquinerie.À son estime, Écolo-Sambreville n’a jamais manifesté d’attention au bien-être animal: "Il n’y a pas une ligne là-dessus dans leur programme, ils n’ont jamais mis de point à l’ordre du jour, ne sont par exemple pas positionnés contre l’abattage rituel de moutons sans étourdissement.C’est à se demander, concluait-il dans sa saillie, s’ils ont déjà conduit un animal en détresse dans un refuge." En réalité, avait analysé et déclaré publiquement Samuel Barberini, les Écolos lui en veulent parce qu’il n’a pas soutenu leur démarche de réclamer un pas de côté du bourgmestre Jean-Charles Luperto suite à sa condamnation dans son "affaire".

Les comptes «moins importants que le bien-être animal»?

Lundi dernier, le chef de groupe des Verts avait rougi, mais à peine bronché dans un premier temps: "On vous laisse à vos aigreurs, Monsieur Barberini. " Ç’en serait resté là mais, plus tard dans la séance, au moment du débat sur les comptes communaux, Jean-Luc Revelard, alors qu’il avait le micro pour commenter le point, avait relevé que le conseiller Barberini se levait à ce moment-là et quittait la salle.Avec ce commentaire moqueur dont le ton n’était pas à l’humour gentillet: "Visiblement les finances communales sont moins importantes que le bien-être animal." Samuel Barberini n’a pas entendu.Mais il l’a lu dans nos colonnes, Et évidemment il n’a pas apprécié qu’on sous-entende qu’il se désintéresse d’un enjeu politique majeur: "J’ai écouté la présentation du bourgmestre sur le compte et j’ai exprimé notre position et notre vote." Et il assume d’avoir quitté la salle pendant la prise de parole de Jean-Luc Revelard: "Tant pis si ça blesse son ego, je ne sais pas pour qui il se prend, mais jusqu’à preuve du contraire rien ne m’oblige à écouter son laïus.Ce qui m’intéresse, c’est la situation financière, la position de la majorité et, si j’ai des questions à poser, je m’adresse au bourgmestre et à la directrice financière." Et voilà un nouveau coup porté entre les deux hommes.Comme pour les moutons: sans étourdissement.L’affaire relèverait sans doute de la tempête dans un verre d’eau si elle n’était illustrative de tensions croissantes entre les deux groupes. "Écolo est déjà en campagne électorale" conclut Barberini.

Lors de la précédente campagne, les velléités de liste d’opposition commune, une piste brièvement évoquée, ont fait "pschiiit".Autant dire que pour 2024, ça semble tout aussi mal embarqué.Et pendant qu’ils s’étripent entre eux, les partis de la minorité fichent une paix royale au PS, qui regarde les scuds passer, l’air amusé…