Fleurus: les détails de la cavalcade sont connus

Mais mercredi matin, dans la salle du conseil communal, au château de la Paix, tous les responsables, politiques, culturels, folkloriques, étaient présents pour dévoiler le contenu exact de cette cavalcade.

Avec, en point de mire, le grand cortège de ce dimanche 17 avril. "Nous sommes restés sur ce qui était prévu en 2020 mais avec quelques éléments en plus" , épingle l’échevin Lorand. Au final, ce seront 24 groupes nationaux et internationaux qui défileront dans les rues du centre-ville. Le départ sera donné de la gare, à 14 heures 30. Le cortège empruntera alors l’avenue de la Gare puis la rue de la Station avant de tourner dans la rue Vandervelde, afin de rejoindre la chaussée de Charleroi, à destination de la place Albert Ier. Des majorettes de République tchèque, des échassiers de Merchtem, les mascottes du carnaval de Maubeuge ou les macrales des Bachères seront de la partie. Le bourgmestre le souligne: "On sait combien les Chinels de Fosses sont avares de leurs sorties à l’extérieur mais nous sommes reconnaissants qu’ils nous fassent cet honneur pour notre 140e. Le cortège mettra aussi à l’honneur un groupe local, qui participe pour la première fois, issu de l’ASBL Circomédie et de ses artistes" .

Cette première journée se terminera vers 22 heures 15, avec le tir d’un grand feu d’artifice, visible depuis le parking du magasinTrafic. Ce dimanche folklorique aura commencé un tour d’horloge plus tôt, à 10 heures, à l’Hôtel de Ville, place Ferrer. Les autorités communales y reçoivent les trois sociétés de gilles de Fleurus ainsi que la société de fantaisie Les Paysans Bernardins. L’échevin du Folklore se réjouit: "Nous pourrons enfin célébrer le centenaire de la société royale Les Vrais Amis, anniversaire qui, lui aussi, a été reporté deux fois par le Covid" . Mais, surtout, tout cela démarrera par une minute de silence en hommage aux victimes du drame de Strépy, ce 20 mars dernier.

Lundi 18 avril, les sociétés de gilles sortiront dans les rues de la ville dès 15 heures, pour une ultime offrande de l’orange vers 17h. "Vers 20 h, les trois sociétés de gilles et les paysans remonteront la rue de la Station , explique Francis Lorand. C’est toujours un moment particulier et solennel, pour les participants comme pour les spectateurs. Nous gardons encore un peu de secret mais je peux dire qu’il y aura, cette année, des décorations spécifiques supplémentaires, tout au long de cette rue de la Station" . La fête se terminera par un rondeau fin vers 22h45.