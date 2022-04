La direction d’AGC a invité un médiateur à la table. Le but est sans aucun doute de trouver une solution, un compromis pour mettre fin à la grève. Pour rappel, les travailleurs ont débrayé car la direction leur a refusé, il y a quelques semaines, une prime promise en 2018."J’ai bon espoir, ajoute la permanente.Dans le sens où les travailleurs sont déterminés, que nous avons du poids dans les discussions. Pour moi, il est impossible que les responsables d’AGC ne comprennent pas pourquoi les travailleurs se battent aujourd’hui. Plus que la prime, ils veulent conserver la concertation sociale qui existe depuis 20 ans dans l’entreprise."

Autre élément positif, selon Aurore Joly, c’est le fait qu’AGC n’ait pas fait appel à des sous-traitants pour livrer du verre aux clients. Depuis plus d’une semaine, le produit ne sort plus de l’usine."Les responsables perdent beaucoup d’argent mais ils n’ont pas cherché d’alternative. Je pense donc qu’il y a une volonté de trouver un terrain d’entente au bout du compte."Le contenu des discussions (et décision?) sera communiqué mardi matin aux ouvriers lors d’une assemblée générale.