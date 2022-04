À Châtelet et à Fleurus, un ménage sur 20 utilise les sacs verts bio

Philippe Teller, où en est-on en région de Charleroi dans la collecte des déchets organiques?

Neuf des quatorze communes de notre zone ont adopté le conteneur vert à puce. Comme son encombrement est mal adapté aux petits logements en milieu urbain, nous avons fait le choix de lancer le sac vert biodégradable: il est en usage à Fleurus et Châtelet depuis le 2 janvier.Les trois dernières communes de notre zone y passeront en 2023, soit Charleroi, Fontaine-l’Évêque et Chapelle-lez-Herlaimont. Une directive européenne oblige toutes les communes à collecter les déchets organiques, c’est-à-dire biodégradables, à compter du 31 décembre 2023. Notre plan nous permet d’anticiper d’une année cette mesure.

Comment les citoyens de Châtelet et Fleurus ont-ils réagi à ce changement?

Nous sommes très satisfaits du démarrage. Entre janvier et février, les volumes ont doublé. Il reste encore beaucoup de marge d’amélioration: à l’heure d’aujourd’hui, nous ramassons environ 3700 sacs verts par mois, ce qui représente 5% des ménages. Les déchets organiques constituent près de la moitié du contenu du sac blanc. Les trier permet de diminuer sa production de déchets résiduels et donc son empreinte écologique. Avec des économies à la clé, le sac vert étant moins cher que le blanc à capacité équivalente.

À quelle fréquence les sacs verts sont-ils collectés?

Toutes les semaines. Des camions bicompartimentés effectuent les tournées, ce qui permet de séparer les collectes. L’important pour nous est d’obtenir une bonne qualité de tri: les déchets organiques peuvent en effet être valorisés par la biométhanisation, qui permet de produire de l’énergie verte et du compost. Nous n’y sommes pas encore: on estime à 20% la fraction d’indésirables. Quand nos équipes constatent la présence d’intrus dans les sacs verts, ils n’enlèvent pas ces derniers et les marquent d’un autocollant.

Pouvez-vous nous rappeler ce que sont les déchets organiques?

Ce sont les restes de repas, épluchures, sachets de thé, coquilles d’œuf, petits déchets verts de jardin, serviettes de table (pas de langes ni de litières pour chats à base minérale). D’une contenance de 20 litres, les nouveaux sacs verts ont une densité de 0,35, ce qui équivaut à un volume d’environ 7 kilos. Comme ils sont biodégradables, il faut éviter d’y déposer des matières trop humides ou trop chaudes. N’y jetez pas votre surplus de sauce bolo fumante, par exemple! Laissez refroidir et égouttez vos résidus avant de les déposer!

Où peut-on le trouver et à quel prix?

Le sac vert est en vente par rouleau de dix pièces dans la plupart des commerces, à Fleurus et Châtelet. Le prix est de 3 €. À la cuisine, son usage est limité à deux semaines, sans quoi il risque de se détériorer.

Comment évoluent les collectes avec les conteneurs verts à puce?

Nous constatons une légère diminution des volumes. Cela peut s’expliquer par une diminution des gaspillages alimentaires ou le fait que de plus en plus de citoyens compostent leurs déchets, pour en faire de l’engrais de jardin à usage domestique.

Quel est l’objectif de Tibi en termes de collecte d’organiques?

Nous tablons dans un premier temps, par an, sur un ramassage de 10 à 15 kg par personne en sacs verts biodégradables. À titre indicatif, nous en sommes à une moyenne de 30 à 35 kg pour les conteneurs à puce.

Quand le sac vert arrivera-t-il à Charleroi?

Sa mise en service est prévue à partir du 2 janvier 2023. Les citoyens auront toujours bien sûr la possibilité de déposer leurs résidus organiques en sacs blanc, mais l’utilisation du sac vert a un sens écologique: c’est un geste pour la préservation de notre planète. Un geste qui prend toute son importance quand on lit les conclusions du dernier rapport du GIEC. Nous devons mettre le paquet sur la transition. Et la transition passe par des comportements responsables comme celui-là!