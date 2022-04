Les six hôpitaux namurois en réseau pour une offre de soins complète et concertée

Une offre de soins réfléchie à l’échelle provinciale

Ce "RHN", fondé il y a deux ans, rassemble les six implantations existant sur le territoire namurois: les deux du CHR Sambre et Meuse (Namur et Auvelais), les trois du CHU-UCL (Sainte-Élisabeth à Namur, Mont-Godinne et Dinant) et la clinique Saint-Luc à Bouge."Dans l’esprit de la loi De Block de 2014, la mise en réseau vise à réaliser des économies d’échelle," explique Gilles Mouyard, président du CHRSM et qui assume à ce titre, pour les deux ans qui viennent, la présidence du Réseau, laquelle est tournante entre les trois structures partenaires, CHR, CHU-UCL et Saint-Luc. "On a été un des premiers réseaux en Belgique à se constituer et on est un des, sinon le, plus avancé(s).On a déjà concrétisé certains projets puisque la clinique du sein est déjà opérationnelle.Et le service d’Aide Médicale Urgente est lui aussi coordonné entre les six hôpitaux."

Avec l’arrivée du coordinateur, le réseau veut passer à la vitesse supérieure et avancer d’abord, dès cette année, dans deux autres projets: en hématologie et en hygiène hospitalière.Pourquoi ces matièresen priorité?"Parce que les questions autour du sang et de la prévention des infections interviennent dans un très grand nombre de dossiers médicaux", détaille Serge Hubert.

Des projets communs en hématologie et en infectiologie

Le Réseau avance en fonction des enjeux les plus transversaux, des collaborations déjà amorcées entre les services et des questions de santé qui concernent un grand nombre de patients:"Pour la suite, on sait bien que la question de la chronicité des pathologies est centrale.Il y a une nécessité d’avancer dans des collaborations sur, par exemple, le diabète, les pathologies cardiaques, les problèmes locomoteurs."Les six hôpitaux ont aussi tout intérêt à mutualiser certaines infrastructures pour en partger les coûts.C’est vrai entre autres pour les pharmacies, tout ce qui concerne la stérilisation, les laboratoires ou les services d’urgences. Avoir, comme actuellement, trois services d’urgences, au CHR, à Saint-Luc et à Saint-Élisabeth, regroupés dans un périmètre de quelques kilomètres carrés n’aura guère de sens à l’avenir.L’idée derrière les économies d’échelle n’est pas de réduire les investissements mais de dégager des marges pour mieux réinvestir. Et ainsi, d’améliorer l’offre de soins en posant des choix dans l’intérêt du patient:"On mène une réflexion à l’échelle de tout l’écosystème de santé namurois, détaille Serge Hubert,c’est-à-dire les hôpitaux, les polycliniques, les maisons de repos, les maisons médicales. Un autre axe essentiel concerne la télémédecine.Avant un patient en dyalise devait passer plusieurs heures à l’hôpital.Le développement de l’autodyalise à domicile améliore le confort"

Dans l’intérêt du patient

À terme, après avoir été indifféremment dans n’importe quel hôpital pour un premier rendez-vous, un patient verra son dossier le suivre dans le service le plus spécialisé.Et chaque hôpital ne s’investira plus forcément dans toutes les disciplines.Certaines seront considérées comme participant de l’offre de base, dire "loco-régionale", qui doit être proposée partout. D’autres, plus pointues, dites "supra-régionales", seront travaillées dans certaines structures seulement, qui disposeront donc de plus de moyens humains et financiers:"C’est le bon sens, car les machines et le matériel coûtent cher et d’autre part plus un service est développé autour d’une spécialité, plus il traite de cas, et donc plus il est performant", analyse Gilles Mouyard. À l’échelle d’une province comme Namur, développer des spécialités comme les transplantations pulmonaires, la chirurgie cardiaque ou l’oncologie dans tous les hôpitaux serait contre-productif.Telle est la logique du réseau. "Mais à l’échelle de la Province on développera une offre complète rationalisée.Tout cela va dans le sens de l’intérêt du patient,"estime Serge Hubert. Un intérêt supérieur qui, c’est l’espoir et le but du RHN, doit fédérer tous les piliers hospitaliers au-delà des logiques historiques de concurrence:"On sent cette volonté entre les partenaires, les discussions sont constructives, sereines,"assure Gilles Mouyard.