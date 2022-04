Fosses-la-Ville : dernier au revoir à l’ancien bourgmestre Jean Romain

Sous une pluie et dans un vent glacials, parmi les pierres tombales, le bourgmestre Gaëtan de Bilderling salue l’ami qui a toujours été parmi les premiers à l’encourager et à trouver génial le projet de réaménagement des deux places,"et ce même si tu m’as avoué que ce projet était déjà dans les cartons en ton temps. Tu auras été visionnaire."

Par la voix du même, Benoît Spineux, bourgmestre honoraire, convoque le passé:"Il y a plus de 40ans, invité par mon père à une réunion du PSC, j’ai eu l’occasion de te rencontrer et d’échanger avec toi sur ta passion pour la politique communale, la vraie, proche des gens. Et j’ai tout de suite compris que je pourrais devenir un de tes compagnons de route. Effectivement, j’ai eu la chance de faire un long parcours à tes côtés et de bénéficier de ta sagesse et de ta force de conviction." Et Benoît Spineux de rappeler que Jean Romain gravita à tous les niveaux de la sphère politique communale, de conseiller à échevin et président du CPAS, en passant entre-temps par la case bourgmestre.

Par la voix d’Étienne Drèze, Guy Jacquey, le maire d’Orbey, ville alsacienne dont Jean Romain fut un pilier du jumelage avec Fosses (la signature de la charte remonte au 6mai 1973), se souvient d’une visite de la collégiale que ce dernier avait commentée:"Sa voix y prenait une résonance particulière, qui captivait, à en avoir la chair de poule."Le maire salue ce virtuose d’une vie guidée par l’altruisme et la ferveur. Enfin, Philippe Leclercq, général de la compagnie des Congolais et président de l’État-major, lui adresse un sobre et émouvant merci:"Tu pars rejoindre Juliette, la cantinière que tu avais rencontrée chez les Congolais, et qui devint ta femme. Merci pour tout ce que tu as accompli pour Fosses".

Et, toujours sous une pluie d’hiver, Jean Romain est parti sous les applaudissements et le tonnerre d’une salve