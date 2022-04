Ukraine: un camion rempli partira vendredi de Jemeppe-sur-Sambre

Au moins 4,5 tonnes de vivres et de biens de première nécessité ont à ce moment déjà été confiés à l’organisateur. Du riz, des pâtes, de la farine, de l’huile, de la confiture, mais aussi du matériel de soins médicaux, des vêtements, manteaux et chaussures chauds, des couvertures, des sacs de couchage, des tentes, des gants, mais aussi des langes, du lait pour nourrissons…

Les dons proviennent de tous horizons. Il y a bien sûr les citoyens, les associations à caractère social et les restaurants de l’entité."Il y avait aussi des points de collectes à la police de Jemeppe, à la zone de secours, dans les clubs sportifs, à l’athénée royal Baudouin Ier et dans les autres écoles ainsi qu’à l’usine Inovyn qui est la plus grosse entreprise de l’entité", explique l’organisateur. Tous les pharmaciens, eux, entreront en action le 5 avril: ils se réuniront pour définir les dons qu’ils feront.

Objectif aussi en bonne voie d’être atteint pour le financement du carburant nécessaire l’acheminement des dons."Près d’une centaine de repas étaient déjà réservés samedi après-midi dans les restaurants Gusto Italia et Loch Ness qui ont décidé de financer les 4000 € nécessaires en proposant des repas ukrainiens", dévoile Christophe Sevenants. Le transport sera assuré par un chauffeur ukrainien de Namur, qui a déjà assuré trois convois."Il n’y a aucun doute sur la fiabilité, précise l’enseignant. On est sûr que ça arrivera à bon port, en Ukraine même, et c’est la Croix-Rouge qui sera à la réception."En outre, un suivi en ligne du transport est aussi prévu.

Christophe Sevenants voit le projet qu’il a conçu il y a trois semaines en bonne voie de réaliser. Il en reprécise l’esprit:"J’ai fait cela à titre personnel, de façon apolitique, c’était aussi une exigence de la bourgmestre, Mme Thoron. Je voulais seulement que ce soit des valeurs qui motivent cette action: entraide, solidarité, écoute, respect des autres. Il s’agissait aussi de faire prendre conscience à certains du drame que l’on vit là-bas, pas très loin de chez nous."

Dimanche, en fin d’après-midi, Christophe Sevenants, heureux, pouvait confirmer que le semi-remorque était rempli."Il n’y a plus un seul repas ukrainien, tout a été vendu.Et des clubs sportifs ont même fait don de leur recette de bar du week-end.C’est fantastique."Objectif largement atteint, donc. Le camion n’a plus qu’à prendre la route de l’Ukraine: départ vendredi.