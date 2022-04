Succès de foule pour le 1er Biopark Student Day

L’organisation de cette journée a été décidée suivant un double objectif. D’une part permettre aux étudiants de découvrir ou de mieux comprendre les opportunités d’un secteur innovant et en pleine croissance et, d’autre part, de permettre aux entreprises d’exprimer leurs besoins et rencontrer les prochains talents qui viendront rejoindre leurs équipes.

La première édition s’est révélée être un succès puisque plus de 200 étudiants ont participé aux différents ateliers et séances d’explication. Onze entreprises du secteur biotech ont également répondu présent afin de, non seulement informer les jeunes sur les débouchés possibles, mais aussi recruter et assurer le cas échéant des formations au sein de leur propre structure."Le but de cette journée est de rapprocher les étudiants et les entreprises afin d’attirer de nouveaux talents sur le Biopark. Nous avons identifié le besoin de nouveaux talents comme un nouveau défi majeur du Biopark. Nous savons que, dans les années à venir, il va y avoir des nouveaux mètres carrés, donc accueillir plus de sociétés et les talents qui vont avec,"explique Bertrand Alexandre, CEO du Biopark.

Éviter la pénurie de talents

Pareille initiative est réalisée afin de ne pas connaître de pénurie dans les secteurs des biotech et des medtech."Il faut qu’on évite la pénurie en motivant et en expliquant aux étudiants qu’il y a de l’avenir dans la biopharma. Même si les étudiants sont tous dans des cursus scientifiques, ils n’ont pas spécialement l’idée qu’ils peuvent jouer un rôle important dans la découverte de nouveaux médicaments. Il y a énormément de métiers et de sociétés dans lesquels ils peuvent postuler."

Si le niveau d’un étudiant est un atout majeur, ce n’est pas le seul."Ce que disent beaucoup les entreprises, c’est qu’elles ne cherchent pas simplement la qualité scientifique des étudiants, mais aussi des étudiants motivés, passionnés et fiables. Les entreprises qui sont ici ne travaillent pas uniquement pour la Belgique mais pour l’international. Les entreprises peuvent accepter des carences. C’est pour cela qu’elles mettent en place de plus en plus de programmes de formation afin de répondre aux besoins de l’entreprise."

Du côté des universités, on se réjouit de l’organisation de telles journées."Pour la première fois dans ce cadre, nos enseignants rencontrent aussi les entreprises et échangent avec elles. De manière habituelle, cela se fait car certaines universités créent elles-mêmes leurs propres entreprises", explique Françoise Parent, de l’ULB.

Pour les entreprises présentent, comme BePharBel implantée à Courcelles, cette journée est l’occasion de se présenter au public et d’attirer les jeunes talents.

Étant donné le succès de cette première organisation d’autres devraient suivre.