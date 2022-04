Mettet : l'abbaye de Brogne bientôt à vendre

C’est évidemment une sacrée douche froide. Les finances communales, même avec d’importants subsides, ne permettent pas de supporter un tel coût. Et la rentabilité ne pourrait être espérée qu’à très, très long terme."Pour moi, il est impossible pour une Commune, qui n’a pas pour vocation de faire de l’Horeca ou de louer des chambres, de se lancer dans un tel projet, une telle rénovation. Nous avons donc demandé au comité d’acquisition d’estimer le bien."

La vente n’est pas officielle puisque ce projet n’a pas encore été validé au conseil communal."Toutes les possibilités ont été étudiées sauf celle de la raser, ajoute Yves Delforge.Le point pourrait déjà passer au vote du conseil d’avril prochain, ajoute Yves Delforge.Ce n’est pas une décision facile à prendre mais nous devions agir car plus le temps passe, plus ce bien d’exception risque de se détériorer."

Déjà des candidats

L’hiver a laissé quelques traces à l’intérieur. Et il ne faudrait pas que ça refroidisse d’éventuels candidats."Il y a déjà eu des contacts, avec, notamment, un habitant de Saint-Gérard il y a quelques mois. D’où la demande d’estimation. Il s’agira évidemment d’une vente publique si nous décidons d’aller plus loin. Mais nous attendons que le point passe et soit acté au conseil communal."

Yves Delforge le sait, ces biens d’exception intéressent les investisseurs. Il prend l’exemple du rachat du monastère d’Ermeton-sur-Biert ou encore de l’abbaye de Marche-les-Dames."Ces bâtiments de caractère ont un intérêt. Alors pourquoi pas l’abbaye de Brogne? Le but, pour la Commune, c’est qu’elle revive. Mais grâce à des fonds privés car nous ne trouvons pas les fonds publics nécessaires."

Des conditions à la vente

En revanche, il n’est pas question de vendre sans conditions. La Commune exigera certains éléments au futur acquéreur."L’abbaye se situe en zone d’équipements communautaires. Le projet porté devra mettre en valeur le village et faire vivre, aussi, les commerces de Saint-Gérard. Il pourrait par exemple s’agir d’Horeca, et donc d’un hôtel ou même d’un home d’un certain standing. Le tout est de trouver un acquéreur qui détient les fonds pour lancer un beau projet."

Enfin, si l’abbaye quitte le giron communal, la Commune perdra une salle communale."Le montant de la vente pourrait servir à reconstruire une nouvelle salle pour les habitants de Saint-Gérard. C’est une idée."