Pour en avoir été le bourgmestre faisant fonction très investi avant les fusions des communes (1977), sous l’étiquette du PSC, et l’un des piliers de la vie associative et folklorique, il en connaissait mieux que quiconque la riche trame historique et culturelle. Il la chérissait même, avec fierté. Sa ville, il l’avait dans la peau. Il la vivait.

Que de fois ne l’a-t-on pas consulté quand il s’agissait de plonger dans les obscurités du passé pour éclairer le présent? À chaque retour de la septennale, on passait voir Jean, l’incontournable référent si bien documenté et toujours disponible.L’historien qu’il n’était pas en titre mais que sa passion pour Fosses avait fini par assimiler comme tel.

Il nous recevait toujours à sa table, ouvrait ses livres à la bonne page et étalait des coupures de journaux. Il narrait de sa voix claire, et par le détail, les petites histoires de la grande histoire de Fosses. Celle de ses pierres ancestrales, qui ont traversé mille ans, et qui ont leur joyau de la couronne: la collégiale. Il fut le guide dévoué de ce vaisseau ecclésial emblématique, réceptacle de tous les cortèges populaires, emmenant les visiteurs dans ses coursives pour en décoder les secrets. Il la connaissait par cœur."C’était un plaisir de l’écouter et ça durait longtemps", se souvient un Fossois.

Comme personne, il incarnait la mémoire de sa ville, qui n’a jamais failli, mais aussi la chaleureuse propension à battre le pavé au tambour et la fidélité à célébrer celui par lequel tout est advenu: Feuillen, le saint fondateur irlandais des murs porteurs. Il le servait, et l’escortait, avec une ferveur inoxydable au temps qui passe. À l’instar de centaines de Fossois adeptes des marches napoléoniennes, il vouait au moine irlandais une dévotion vaillante et sans faille. Il enfilait chaque année sa bure de disciple de Feuillen.

13 septennales

Il faut dire que cet infatigable marcheur endossant l’uniforme bleu et présentant le sabre était tombé dedans tout petit. Le nombre de Saint-Feuillen auxquelles il a participé, dans les rangs des Congolais, en témoigne, et force le respect. Il a battu un record absolu de longévité, juste retour des choses pour cet ambassadeur et promoteur chevronnés des traditions.

Jean Romain restera dans l’histoire locale comme l’officier de la compagnie bleue et jaune aux… 13 médailles.

À 96 ans, il avait toujours l’œil pétillant et l’esprit alerte, soucieux de voir Fosses s’adapter aux défis du XXIe siècle.

Son dernier acte public fut celui de co-signer une lettre ouverte en faveur du projet de réaménagement du centre historique. Afin de recréer une perspective, il ne voyait aucune objection à la destruction de l’ancien l’hôtel de ville plutôt rococo, là où il croisa tant le fer avec les socialistes, sous le mayorat de feu Lucien Boigelot, dans les années 80.

Jean Romain traversa sans encombres la crise sanitaire. D’aucuns le voyaient centenaire. Lundi, lendemain d’un lumineux Lætare prenant sa revanche sur un certain Covid-19, on le vit danser à la Résidence Dejaifve avec sa fille Brigitte. Nul ne pouvait alors imaginer qu’il honorait une toute dernière fois le folklore patrimonial et légendaire qui berça son enfance.