Feu vert au hub d’innovation A6K/E6K

Inscrit dans le cadre de la relance wallonne et européenne, ce projet de redéploiement économique poursuit une série d’objectifs, dont la création d’emplois sur et autour du territoire de Charleroi Métropole, le renforcement de la formation numérique de la population et en particulier des jeunes éloignés du marché de l’emploi ou encore le soutien à l’incubation des start-up en boostant la création de 100 nouvelles sociétés.