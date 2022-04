Chef de file du PSC

Volubile au conseil, Jean Romain a co-fondé L’Union Démocratique qui remporta les élections en 1994 et qui n’a jamais perdu depuis sa majorité absolue. Sous le mayorat de Benoît Spineux, il fut un éphémère échevin de la Culture avant, 4 mois plus tard, d’accéder à la présidence du CPAS et d’assister en première ligne à la paupérisation du centre-ville.

Jean Romain, imprimeur de métier, a tenu commerce dans la rue du Postil. Affectionnant l’encre et le papier, il avait lancéLe Messager de Fosses, un hebdomadaire qu’on s’arrachait au début.

Il ne s’est plus porté candidat aux élections au tournant de l’an 2000, mais il resta actif au sein du Syndicat d’Initiative. Cet ardent défenseur des valeurs sociales, qui ne cessa de revendiquer dans l’intérêt des plus faibles, exerça un mandat de délégué syndical sous la bannière de la CSC au sein d’une grande imprimerie. À Fosses, entre autres comités et conseils où il siégea, il fonda aussi, en 1945, une section Patro, qu’il anima et présida jusqu’à son mariage avec Juliette Nulens, en 1950.

Au soir de sa vie, Jean Romain aimait citer cet écrivain français (Bernard Fontenelle) à ses proches, sorte d’épitaphe:"Ne prenez pas la vie au sérieux; de toute façon, vous n’en sortirez pas vivant."