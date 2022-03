Patro et Scouts font Arc-en-Ciel et récoltent 1,5 tonne de vivres

Comptant sur l’entraide et la générosité au porte-à-porte (mais aussi à la sortie des magasins ou dans les écoles), l’opération Arc-en-Ciel (qui en était à sa 68eédition) se déroule chaque année durant un week-end vers la mi-mars, en Wallonie et à Bruxelles, et est incarnée en grande partie par les mouvements de jeunesse (mais aussi les écoles et le tissu associatif). C’est une grande récolte de vivres non périssables au bénéfice d’associations actives dans l’aide aux enfants défavorisés et leur permettant de bénéficier de loisirs.