Le MR exige une évaluation du règlement mendicité

C’est aussi, selon lui, l’inquiétude parmi les commerçants et les riverains."Nous allons donc exiger qu’une évaluation soit faite du règlement actuel. Nous déplorons que la Ville de Charleroi ne donne pas à sa zone de police les moyens budgétaires de remplir son cadre. C’est ainsi que la police fonctionne depuis des années en sous-effectif. Ce n’est pas qu’un problème de recrutement, comme le bourgmestre l’a souvent avancé, mais une volonté de financement, donc un choix politique."Dans ce cadre, le MR n’a pas renoncé à demander la tenue d’un conseil thématique autour de la sécurité."Nous l’avions exigé fin 2021, mais le débat a dû être reporté. Nous estimons que le conseil communal de la première ville de Wallonie peut consacrer quelques heures par an à ce sujet d’importance capitale. La sécurité influe directement sur la qualité de vie et le sentiment de bien-être des habitants, soit l’attractivité de Charleroi. Pour en revenir à la mendicité, je conçois que certains citoyens puissent se sentir harcelés. Mais avant de changer le règlement, même en concertation avec le secteur associatif, nous, libéraux, voulons une analyse objective du dispositif en application. Charleroi ne peut pas faire moins que ce qui existe aujourd’hui. Ce serait désastreux en termes d’image et de ressenti de la population."Ambiance.