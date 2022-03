Le biométhane wallon, alternative au gaz importé

Mais le biométhane wallon, produit à base de déchets agroalimentaires, lui est resté stable:"Il y a bien du diesel à mettre dans les machines ici, mais ça influe maximum de quelques pourcents, pas d’une échelle de grandeur pareille", reconnaît Jérôme Breton, qui gère une usine de biométhanisation aux Bons Villers, au nord de Charleroi.

Avec un prix fixé à près de 80 € le MWh, ce biogaz raffiné qui avait jusqu’à présent toujours été considéré comme cher (3 à 4 fois le prix du gaz importé), est aujourd’hui bien moins cher."Et on a la garantie que le prix restera stable au fil des ans, puisque sa production n’est pas soumise à la géopolitique. Tant qu’il y a de l’agriculture et des usines de transformation, par exemple pour faire des frites à partir de patates, le prix est connu à l’avance et ne varie pas."

Depuis octobre 2020, l’installation du Bois d’Arnelle, dans les champs au nord de Charleroi, produit 1500 m3de gaz par heure, 24h/24 et 7j/7. 60000 tonnes de déchets y sont transformées en biogaz, avec des produits en partie cultivés sur place avec des agriculteurs locaux (culture de maïs) et en partie achetés aux fermiers du coin (feuilles de betterave, paille, lisier) ou aux usines dans un rayon de 15 km autour des Bons Villers (épluchures de pommes de terre, etc.).

Les résidus, après biométhanisation, peuvent être utilisés comme engrais dans les champs. Avec Ores, gestionnaire du réseau de distribution, ce gaz vert, renouvelable et local est diffusé dans le réseau et alimente les ménages proches.

"On a installé une cabine, en bordure du site, pour injecter le gaz produit directement sur le réseau général", détaille Nicolas Claude, responsable stratégie gaz chez Ores."Dans la cabine, on s’assure de la qualité du gaz – pour qu’il puisse être utilisé par les chaudières comme si c’était du gaz importé sans réglages supplémentaires – et on y ajoute l’odeur caractéristique, par sécurité en cas de fuite, parce que le gaz est naturellement inodore."

Depuis les unités de biométhanisation du Bois d’Arnelle, ce sont près de 3000 ménages, soit l’équivalent de l’entité des Bons Villers (9000 habitants) qui profitent d’un biométhane produit à côté de chez eux.

Est-ce l’avenir? Pour Ores, et Jérôme Breton qui se bat pour que son projet voie le jour depuis près de 12 ans, clairement: »Avec les autres initiatives à Fleurus et Quevy, il y a près de 10000 clients alimentés en gaz wallon aujourd’hui, c’est peu comparé aux 700000 ménages qui se chauffent au gaz, mais ça n’est que le début ».