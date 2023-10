Ces forêts en Wallonie où vous ne pourrez pas aller vous balader, écouter le cerf ou faire du vélo ces samedi 14 et dimanche 15 octobre 2023 (carte)

Puisqu’en Wallonie, les zones de chasses concernent 542 000 ha de forêt et 700 000 ha de plaines, la Région wallonne a lancé le nouveau site internet ChasseOnWeb pour informer le public des périmètres des territoires de chasse et des actions de chasse (avec ou sans fermeture de chemins).

”Il est le fruit de la collaboration entre de nombreux partenaires : SPW (département Nature et Forêts et département de l’Étude du Milieu naturel et agricole), conseils cynégétiques, Royal St Hubert Club, chasseurs, Cynégéweb…”, précise le SPW.

Les zones répertoriées (en rouge) sur la carte concernent la chasse au gros gibier. “Car le tir au petit gibier se fait à la grenaille et avec une portée de seulement 60 à 70 mètres”, note Benoît Petit, président du Royal Saint Hubert Club de Belgique.

Les forêts fermées ce week-end

De nombreuses battues sont organisées ce week-end ces samedi 14 et dimanche 15 octobre. Plusieurs forêts seront fermées ce samedi comme dans la région de Neufchâteau, Bastogne et Paliseul en province de Luxembourg mais aussi de Philippeville et Viroinval (voir carte) pour la province de Namur.

Attention toutefois, une zone rouge ne signifie pas forcément que la zone est fermée et interdite. Cliquez sur les zones pour vérifier l’ouverture ou non du territoire chassé. Les forêts sont uniquement interdites en cas de battue (une information que vous pouvez consulter en cliquant sur les zones reprises sur la carte de ChasseOnWeb.

Les zones concernées par la chasse ce samedi 14 octobre 2023. ©SPW

Ce dimanche 15 octobre, les forêts de la région de Neufchâteau seront aussi fortement impactées par des fermetures. Des interdictions de circuler sont aussi à signaler dans la région de Marche-en-Famenne.

Les zones concernées par la chasse ce dimanche 15 octobre 2023 ©SPW

Ouvrez les yeux

Le site ne remplacera jamais un avertissement sur le terrain. Les affiches jaunes et rouges apposées à l’entrée d’une voirie publique qui annoncent une action de chasse restent donc toujours d’actualité.