La Foire “à Liège” est ouverte : combien ça coûte ?

L’indexation des salaires du personnel, la hausse du coût de la vie, celle du prix de l’électricité, le prix du mazout, l’indexation du prix de la concession (2 % par an)… sans compter sur la crainte de ne pas voir autant de visiteurs que prévu débarquer à la Foire d’octobre (Foire à Liège dit-on à Lîdje), à cause du chantier du tram : les forains qui ont ouvert leur stand ce samedi en Cité ardente, avaient de multiples raisons de tenir leurs comptes… Et d’augmenter leurs tarifs ? C’est la question que nous nous sommes posée en visitant le champ de foire qui ouvrait donc ses portes. Ce samedi 30 septembre sur le coup de 15 heures, la plus ancienne et la plus grande de Belgique était officiellement inaugurée et le monde était bien au rendez-vous. Avec la météo clémente, les forains étaient donc rassurés sur l’affluence des premiers jours.