Il tue sa mère et son frère à Marchienne-au-Pont: "Les enquêteurs sont à la recherche de précieux témoins"

Sur les images, on voit Alexandre, 22 ans, déambuler en short et claquettes dans les rues. Il s'est rendu à Bruxelles en train et comptait fuir en France. On le suspecte d'avoir tué sa mère et son frère, avant de tirer sur son père et le laisser blessé dans la maison familiale.

"L’individu a marché pieds nus dans les rues suivantes: de Châtelet, de la Sambre, de la Station de la Sambre et le long des voies de chemin de fer. Lors de sa sortie, il a reçu ou acheté une paire de « clapettes » ainsi qu’une bouteille d’eau. Les enquêteurs demandent aux personnes ou commerçants qui l’auraient aidé de se manifester auprès des services de police. Il est de corpulence forte et a de courts cheveux noirs. Il portait un short noir et un T-shirt noir", précise encore l'avis de recherche.

Inculpé et placé sous mandat d'arrêt, le jeune homme devait faire l'objet d'une expertise mentale, récemment. Le mobile du double homicide et de la tentative reste flou, le suspect n'a fait qu'évoquer "des soucis d'ordre personnel et familial".

Toute information peut être communiquée aux enquêteurs sur le site de la police fédérale (formulaire) ou via le numéro gratuit 0800/30.300 (depuis l'étranger: 003225544488).