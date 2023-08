L’organisation du Ronquières festival pointée du doigt par Ecolo lors du conseil communal : le bourgmestre remet les points sur les i

”Depuis 2012, sous l’impulsion de Maxime Daye, notre ville accueille, chaque premier week-end d’août, le Ronquières Festival. Chaque année, cet événement se perfectionne, se professionnalise et s’étend. Cela a des conséquences positives puisque des têtes d’affiche impressionnantes sont désormais au programme, des artistes moins connus peuvent être mis en lumière également tout comme le site du Plan Incliné. Malheureusement, cela a également des impacts plus négatifs. Étant donné les nombreuses interpellations des citoyens, plusieurs questions doivent se poser. Quels étaient les plans de mobilité et de stationnement prévus ? Avez-vous anticipé les mauvaises conditions climatiques ? Quelles modifications ont été apportées pour les pallier ? Quels étaient les moyens communaux mis en place ? Le site sera-t-il remis en état ?”, se questionne Pierre-Yves Hubaut.

L’opposition dure à l’égard des organisateurs

Dans la foulée, la conseillère communale d’opposition, Muriel De Dobbeleer, y est également allée de ses questions. Ces dernières étaient cependant plus piquantes et pointaient directement du doigt les organisateurs. “Le Ronquières Festival a été mémorable mais pas seulement pour ses nombreuses têtes d’affiche. Il est de notre responsabilité, en tant qu’élus, de soulever les problèmes engendrés par l’événement, aussi bien pour les riverains que pour les festivaliers. C’est dans cette optique que le bourgmestre a appelé tout un chacun à faire état des problèmes pour en prendre compte lors de prochaines éditions”, commence la conseillère écologiste avant de poursuivre.

”Notre groupe politique est pour la mise en place d’événements culturels sur l’entité. Le Ronquières Festival peut d’ailleurs y contribuer. Certains éléments ont cependant fait que le festival n’a pas été organisé de manière professionnelle comme on pourrait l’attendre notamment vu l’affiche. Un élément extérieur est venu s’ajouter à l’organisation mais ne doit pas occulter une problématique présente depuis de nombreuses années, celle de la mobilité. Plusieurs habitants de Ronquières sont en effet revenus vers nous pour nous faire part de leurs nombreuses difficultés pour arriver et sortir du village et s’y garer. Les routes qui permettent d’accéder à Ronquières sont peu nombreuses et étroites ce qui provoque des encombrements dans lesquels se retrouvent les riverains qui ne désirent rien d’autre que de rentrer chez eux. Certains d’entre eux ont été obligés de rester confinés chez-eux durant un week-end. Une autre nuisance relevée par les riverains et le bruit relatif à ces activités. Cela serait admissible si d’autres événements ne venaient pas s’ajouter tout au long de l’année”, poursuit Muriel De Dobbeleer qui se questionne sur les alternatives possibles pour résoudre les problèmes de mobilité et de parking lors du festival.

Le bourgmestre remet les points sur les i

Des propos qui ont véritablement touché le bourgmestre qui a tenu à remettre l’église au milieu du village. “Je me dois de corriger des mots, parfois un peu blessants, comme “manière professionnelle” et “confinement” qui rappellent de sombres heures”, répond Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte (Braine). “Le festival est organisé de manière très professionnelle. Ce n’est pas un groupe de travail qui l’encadre mais bien une cellule d’analyse des événements qui reprend toutes les disciplines de sécurité. Cette cellule s’est réunie à de très nombreuses reprises et a anticipé énormément les choses dont les mauvaises conditions climatiques.”

En ce qui concerne les problèmes de mobilité, le bourgmestre a rappelé que les festivaliers en étaient en partie responsable en ne se rendant que par un ou deux maximum en voiture, augmentant le nombre de véhicules sur les routes. Une affirmation confirmée par les nombreuses caméras et drones du poste d’observation présent tout au long du festival. “9 000 places de parking étaient prévues avec des entrées et sorties différentes pour fluidifier au maximum le trafic. En plus de cela, nous avions trouvé une solution avec la commune d’Ecaussinnes pour fluidifier encore davantage la sortie du festival. Les plans de mobilité et de stationnement qui étaient prévus étaient donc nickels. Les navettes ont quant à elle très voire trop bien fonctionné. Nous avions cependant des difficultés à trouver davantage de bus en raison du concert de Rammstein qui en mobilisait déjà un grand nombre”, indique Maxime Daye.

En plus de cela, des alternatives au mauvais temps étaient recherchées depuis le mois de mai. “Énormément de démarches ont été entreprises en ce sens. La nuit du vendredi au samedi, une bonne collaboration a été menée avec les communes de Seneffe et Ittre pour créer du parking et du stationnement en voirie. Nous avons également lancé des cartes boissons pour favoriser le covoiturage. Les navettes ont également été renforcées et cela a porté ses fruits”, ajoute Maxime Daye.

Le site remis en état par la Ville et les organisateurs

La solidarité s’est également chargée de permettre au Ronquières Festival de pallier les quelques problèmes du vendredi et la météo plus que capricieuse. Plusieurs semaines après l’événement, le site doit encore être remis en état. L’organisation se chargera de la remise en état de la colline pendant que la Ville, elle, s’occupera des terres et prairies autour du Plan Incliné. Entre-temps, les riverains ont été dédommagés en recevant des entrées gratuites à la piscine communale. “Le dédommagement a fait sourire quelques esprits chagrins alors que d’autres étaient bien contents de voir qu’ils pouvaient obtenir une contrepartie aux problèmes rencontrés lors du festival. À noter que ces places étaient offertes par Sportoase. La Ville, tout comme les organisateurs, n’ont donc pas dû mettre la main à la poche. Cela aurait été le comble compte tenu des six millions d’euros injectés par ces derniers pour la mise en place du festival”, conclut Maxime Daye qui rappelle que des solutions seront recherchées pour les prochaines éditions.