Isabelle Gatti de Gamond en page d'accueil de Google ce 28 juillet 2023: "l'une des premières à défendre l'égalité des droits pour les femmes"

L'Uccloise née à Paris en 1839 est restée célèbre pour avoir fondé en 1864 la première école secondaire laïque pour filles à Bruxelles. Sur ses bancs sont passées des figures féminines historiques de Bruxelles et de la Belgique, comme Paule Lamy, première femme belge à prêter serment comme avocate, ou Marie Janson, première femme belge a être élue sénatrice. Parmi les enseignantes, on note la présence de Marie Popelin, première docteure en droit belge, ou Henriette Dachsbeck, qui consacre toute sa vie à l'éducation des filles.

Isabelle Gatti de Gamond par le peintre Alfred Cluysenaar en 1889. Tableau conservé à la Maison du Roi par le Musée de la Ville de Bruxelles. ©Domaine public

"Dans la seconde moitié du XIXe siècle, alors que les femmes étaient juridiquement incapables et devaient obéissance à leur père ou à leur mari, Isabelle Gatti de Gamond est l'une des premières à défendre l'égalité des droits pour les femmes", rappelle Google Belgium dans un communiqué diffusé ce 28 juillet 2023. "Elle a compris que l'éducation était un levier privilégié dans la lutte en faveur de l'émancipation des femmes. Elle fonde ainsi la revue 'L'Education de la Femme' pour partager ses réflexions avec le public".

Moment décisif en 1864, donc: "En accord avec le conseil communal, elle ouvre le 'Cours d'Éducation pour Jeunes Filles' dans la rue du Marais à Bruxelles". C'est un moment historique pour la Belgique puisque l'établissement est le premier qui se destine aux filles tout en marquant son indépendance vis-à-vis de l'Église. "Malgré de nombreuses critiques dans la presse, l'école a connu un grand succès et a rapidement été imitée par des conseils communaux libéraux dans le reste du pays", continue Google.

La première école de Gatti de Gamond a finalement été rebaptisée "Athénée Royal Gatti de Gamond" et existe encore dans la rue du Marais. Mais l'héritage d'Isabelle Gatti de Gamond va bien plus loin: "ses écoles ont formé une génération de féministes et ont ainsi donné naissance à la première vague féministe en Belgique".