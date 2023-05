Sars-la-Buissière: la maison de Marc Dutroux où les victimes étaient enterrées a été détruite

©Belga - les excavations en 1996

Vingt-sept ans après, ça y est : la maison de Lobbes, rachetée par la commune il y a des années, a été démolie. "Le chantier est terminé, il a été rapidement mené sans contretemps", souligne Lucien Bauduin, bourgmestre PS de Lobbes. "Là où se trouvaient la ruine et les annexes, on a réensemencé et engazonné."

Alors qu'à Charleroi, un jardin mémoriel est en cours de finalisation là où se trouvait l'ancienne maison de Marc Dutroux et la cave où il enfermait ses jeunes victimes, ça ne devrait pas être le cas à Sars-la-Buissière. "Nous sommes évidemment en contact avec les parents des victimes, mais rien n'est encore fixé pour la suite. Je les rencontrerai à nouveau prochainement pour envisager un projet, mais ça ne se fera pas en quelques jours."

L'idée initiale, de rénover entièrement la place de Sars-la-Buissière, la verduriser, supprimer le stationnement et utiliser l'emplacement de l'ancienne maison de Dutroux comme parking, "n'est plus une priorité", indique le bourgmestre. "Nous envisageons des aménagements, probablement avec quelques places de stationnement au niveau de l'entrée sur le site, tandis que le jardin pourrait devenir un parc ouvert au public, peut-être avec quelques oeuvres d'art. L'idée n'est pas, pour l'instant, d'en faire un espace mémoriel stricto sensu. Une demande de subsides a été faite auprès de la ministre Tellier pour l'aménagement des espaces, mais il faudra attendre une réponse de la Région, voir nos budgets communaux qui ne sont pas illimités, et bien entendu la volonté des parents."