Ce marché sera mobile et profitera donc à plusieurs entités de la commune. En effet, les 8 mai et 14 août, les producteurs vous retrouveront rue du Charbonnage, à Romsée. Les 12 juin et 11 septembre, à la rue des Pommiers, à Magnée, et les 10 juillet et 9 octobre à la place Surfossé, à Rétinne.

La commune est toujours à la recherche de marchands. Si vous êtes un producteur ou un artisan local et que vous désirez faire découvrir vos produits, n'hésitez pas à contacter le 04 355 91 90 ou à envoyer un mail à l’adresse affaires-economiques@fleron.be.