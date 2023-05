Mise en circulation d’un busway entre Mons et le Borinage : les études de mobilité sont désormais clôturées

”Le projet est mené dans le cadre du plan de relance et du plan infrastructure et mobilité du Gouvernement wallon”, précise Audrey Lepape pour les TEC. “Il s’agit d’un bus plus rapide que la voiture car il circulera sur des couloirs réservés aux bus et bénéficiera d’une priorité au niveau des carrefours. D’une longueur de 24 mètres (contre 12 mètres ou 18 mètres pour les bus articulés, NdlR), il sera totalement accessible aux personnes à mobilité réduite.”

Surtout, ce busway circulera très régulièrement, tôt le matin et tard le soir. “L’objectif, c’est que les usagers n’aient pas à s’inquiéter d’un horaire. Ils savent que dans les quelques minutes qui suivent leur arrivée à l’arrêt, ils verront un busway arriver.” À ce stade, la fréquence exacte de circulation n’est pas fixée mais s’oriente vers un bus toutes les sept à dix minutes.

”Il reste encore beaucoup à faire, nous n’en sommes qu’au début du projet”, complète Sarah Pierre pour le Service Public de Wallonie. “Mais les études mobilité sont désormais terminées. Un comité d’accompagnement et un comité technique ont été constitués de représentants du SPW Mobilité et Infrastructure, du bureau d’études, des TEC et des villes et communes concernées.”

Dans les prochaines semaines, il s’agira d’établir un avant-projet tenant compte des contraintes, des réalités de terrain et des besoins identifiés par les communes concernées, à savoir Mons, Boussu, Quaregnon et Saint-Ghislain. Cet avant-projet pourrait être présenté aux citoyens d’ici la fin de l’été. “On souhaite que ce projet soit aussi concerté que possible. Les élus locaux, les usagers, les riverains, les cyclistes, les commerçants seront invités, à un moment, à donner leur avis. Nous souhaitons qu’ils s’approprient ce projet afin qu’il soit mis en œuvre de manière harmonieuse.”

Du côté du SPW, une fois ces étapes franchies, il faudra envisager divers aménagements le long du tracé de ce busway. Sa mise en circulation, très attendue, devra permettre de fluidifier le trafic sur la N51 qui supporte à elle seule près de 30 % du trafic de et vers Mons, améliorer le cadre de vie des habitants mais aussi la qualité de l’air le long de cet axe routier majeur.