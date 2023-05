Le Panathlon Wallonie-Bruxelles et l'asbl Stop Racism In Sport ont été récompensés par le trophée Willi Daume dans la catégorie Promotion du Fair-Play pour la campagne "No Racism In Sport", lancée en octobre 2022 sous l'égide de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La commune de Ganshoren a pour sa part reçu le diplôme Fair-Play Willi Daume dans la catégorie "Promotion du Fair-Play" pour l'inauguration de l'œuvre d'art monumentale "Fair-Play", une sculpture inaugurée en février 2022 à proximité du Hall des sports de la commune bruxelloise.

Créé en 1963 par l'UNESCO et un certain nombre d'instances dirigeantes sportives internationales, le Comité International pour le Fair-Play (CIFP) a pour objectif unique la défense et la promotion du Fair-Play dans le monde entier et distribue chaque année ses Fair-Play Awards.