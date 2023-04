Plaintes de riverains à Vaux-sous-Chèvremont: camions interdits de circuler dans plusieurs rues

La raison? Trouver une solution pour arrêter que ces poids lourds ne passent par les petites voiries communales de leur village. Des camions qui, pour la plupart, vont sur les différents chantiers et projets en cours dans le centre de Vaux-sous-Chèvremont. Les rues concernées? La N621, la rue des Combattants, la place Foguenne, la rue Emile Vandervelde. Et les doléances des riverains, la Commune les comprend.

"L’accroissement de la circulation de charroi lourd et de transport de marchandise dans la traversée de Vaux-sous-Chèvremont cause un encombrement et des problèmes de mobilité dans le centre du village", précise la Commune.

Alors ? La situation a été examinée par la cellule communale de mobilité qui a proposé la limitation de vitesse à 30 km/h et l’interdiction des véhicules de plus de 7,5 tonnes afin d’assurer la sécurité des usagers en général. Ces mesures sont en cours jusqu’au 31 décembre 2023. Une signalisation routière adéquate sera placée.