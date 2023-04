Fin de l’histoire pour Cook&Book à Wolubilis?

Cédric Legein se défend en mentionnant l’explosion des factures d’énergie tombées l’an dernier et les récentes indexations du précompte immobilier et du loyer confirmées par la commune Woluwe-Saint-Lambert, propriétaire des murs, avec laquelle les discussions, assure-t-il, se poursuivent pour repenser le concept et réduire les coûts d’exploitation.

Une dette substantielle au propriétaire, la commune de Woluwe-Saint-Lambert

Durant le lock-down en période Covid, la commune de Woluwe-Saint-Lambert a pourtant annulé le loyer de Cook&Book pendant une longue période, à l’instar de ce qu’elle a fait avec tous les commerces installés sur son territoire pendant un bon moment, avant de demander la moitié du loyer. Dont coût rien que pour Cook&Book : 150 000 euros. Cook&Book n’a pas dû, non plus, payer la taxe terrasses. Les difficultés financières semblent néanmoins persister et la dette de l’établissement à la commune s’avère “substantielle”, nous dit-on à bonne source.

L’heure est donc à la négociation entre les deux parties. Woluwe-Saint-Lambert va-t-elle renoncer à une partie de sa créance ? Cook&Book va-t-il réussir à présenter un projet viable permettant de sauver les 32 emplois ? Quid des dettes à l’ONSS, du précompte immobilier ? Les dirigeants de la brasserie littéraire ont déjà fait des propositions à la commune. Qui peut craindre de tout perdre en cas de faillite. L’heure est à la négociation, le tribunal de commerce de Bruxelles attend une solution pour la fin de ce mois d’avril.

Son petit frère de Fort Jaco rencontre moins d’ennuis. La société Bladzijd SRL, qui pilote le Cook&Book de Fort Jaco, est également dans la galaxie Legein. Mais à la différence du précédent, ce commerce est hébergé dans un immeuble appartenant à Hubert Bonnet, par ailleurs actionnaire minoritaire de CB Participations. Et celui-ci aurait fait preuve, d’après le locataire, d’un peu plus de compréhension concernant le loyer de ses murs. De plus, le contrat de fourniture d’énergie est beaucoup plus gérable sur le moyen terme. La situation financière y serait donc bien moins critique que sur le site de Wolubilis.

Selon Cédric Legein, la conjoncture actuelle est telle qu’un bon gestionnaire doit, à défaut de trouver une solution viable pour maintenir son commerce à flot, être capable de prendre la bonne décision au bon moment, fût-elle, comme pour le Léopold Café Presse de l’avenue Louise, dure à prendre quand on fait tout pour réussir.

Toute la galaxie Legein touché par la crise

Plus largement, c’est toute la galaxie commerciale de Cédric Legein qui semble touchée de plein fouet par la crise. Derrière la faillite récente de la SA Louise 102, c’est la quinzaine de sociétés liées à Jean-Cédric Legein (Cathy Food), le fondateur de Cook&Book donc, qui semble battre de l’aile financièrement pour l’instant. Les clients restent pourtant présents, peu au parfum de ce qui se trame dans l’arrière-boutique.

Pour mémoire, la faillite du Léopold Café Presse de l’avenue Louise a été actée fin novembre déjà. Le matériel a commencé à être vendu aux enchères. Derrière ce commerce de petite restauration logé à l’angle de l’avenue Louise et de la rue du Président, on trouve Catherine Gerkens (Cathy Food) et, via la société Tasty Montlegia, la société de holding de Cédric Legein, AKC Finances, qui en détient 50 %. L’homme, qui a notamment été un des fondateurs de l’enseigne du Pain Quotidien, pilote également dans la capitale cinq autres commerces du réseau Léopold Café Presse, l’enseigne au vélo.

"Les autres boutiques fonctionnent très bien"

"Les autres boutiques fonctionnent très bien. L’enseigne de l’avenue Louise a joué de malchance : outre la pandémie, un chantier nous a empêchés de conserver la terrasse, qui assurait le gros de notre chiffre d’affaires durant cette période difficile. Nous avons dû prendre la décision de fermer car ce n’était plus rentable, vu les coûts d’exploitation. Mais j’ai tout fait pour payer mes employés et mes fournisseurs, y compris les banques. Ce n’est pas rien…”, confiait le patron il y a quelques semaines.

Sa société faîtière, AKC Finances, détient directement ou indirectement des participations – parfois majoritaires, comme pour Mido Food, Dream Food ou Edith Food – dans une dizaine de sociétés actives pour la plupart dans la restauration. Mais Cédric Legein est aussi présent – directement ou indirectement – dans l’immobilier ou dans l’organisation de salons et de congrès. Six de ses sociétés affichaient l’an dernier des pertes ; quatre sont sous-capitalisées, notamment l’immobilière Grain et la SA Albert Food. Cette dernière, historiquement liée à la famille Michiels (groupe Restauration Nouvelle), est aujourd’hui pilotée par le tandem composé de Cédric Legein et Déborah Drion, qui en est l’administrateur délégué. Albert Food, qui emploie 36 travailleurs et dont les capitaux propres sont négatifs depuis plus de 10 ans, affichait 718 344 euros de perte cumulée au terme du dernier exercice clôturé en février 2022.