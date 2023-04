Procès des attentats : Quand Abrini perdait à la Playstation, il était de corvée vaisselle

"On passe son temps à la lecture et, à côté, ça préparait des choses très graves. C'est le contraste des deux pièces."

C'est dans le salon de l'appartement de la rue Max Roos que Krayem et Abrini tuaient le temps. A côté, dans la cuisine, I El Bakraoui et Laachraoui préparaient les explosifs. ©Jla

Abrini assure que l’ambiance était surréaliste. “On passe son temps à la lecture et, à côté, ça préparait des choses très graves. C’est le contraste des deux pièces.” Abrini se met vraiment à la marge de la préparation du TATP. Il reste cohérent dans sa stratégie de défense mais on n’a pas la moindre idée de la véracité de ses propos. Tenait-il vraiment ses distances par rapport aux préparations ? Les attentats de Bruxelles ayant été improvisés suite à la perquisition dans l’appartement de la rue du Dries (15 mars) et l’arrestation de Salah Abdeslam (18 mars), Mohamed Abrini dresse un cadre ambiant qui se tend. “Il y avait beaucoup de tension, pas de précipitation et beaucoup d’inquiétude. C’est sûr que, dans leur tête, ils se disent qu’il ne reste plus beaucoup de temps.” Et de rappeler que, la cible initiale, c’était l’Euro de football en France et qui se déroulait en juin 2016. “Ce qui était prévu, c’était quelque chose de beaucoup plus grave.” Et sur la préparation du TATP : “on aurait pu atteindre 5-600 kilos pour l’Euro”

Un jour, ça a chauffé dans l’appartement. Au sens premier du terme… Avec ce qui se trouvait dans l’appartement, il y avait de quoi raser l’immeuble. L’incident s’est limité à un début d’incendie après que les occupants ont utilisé beaucoup d’eau, jusqu’à inonder l’appartement du dessous. “J’ai senti une grande vague de chaleur”, se souvient Abrini. Le lendemain, le propriétaire s’est inquiété : “il est venu taper à la porte car le voisin s’est plaint que l’eau commençait à couler.”

Viennent alors les questions organisationnelles posées par la présidente assesseur. Qui faisait le ménage ? “Le ménage, c’était moi et Krayem.” Et il passe en revue les différents postes : “le nettoyage, le sol, la chambre, le salon, la toilette, la salle de bain…” Et même “les fenêtres”. Et la vaisselle ? Abrini semble gêné. Il n’imaginait pas un jour devoir s’expliquer de ce détail. “Celui qui perdait à la Playstation devait faire la vaisselle. Comme je perdais souvent, je faisais la vaisselle.”