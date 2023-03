Euro Space Center : Dirk Frimout a remis symboliquement la clé de la station spatiale internationale à l’astronaute Raphaël Liégeois (vidéo)

En attendant ce jour, son prédécesseur Dirk Frimout a agité la sonnette qui signale le changement de commandant de bord de la station. Et il a remis à son jeune collègue la clé symbolique de l’ISS.

Raphaël Liégeois (au centre) et Dirk Frimout ont répondu aux questions des nombreux enfants venus les rencontrer à Redu. © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Devant 200 enfants rêveurs

L’Euro Space Center de Redu était l’endroit tout indiqué pour la rencontre de ces deux astronautes. Et ce devant environ 200 enfants d’écoles primaires de Wallonie et de Bruxelles, venus les écouter, les applaudir et leur poser un tas de questions. Parce que s’il y en a bien qui rêvent de voyager dans l’espace, de partir à la découverte de mondes nouveaux ou de planètes lointaines, ce sont bien les enfants.

Pour Raphaël Liégeois, la mission ne devrait pas ressembler à un voyage digne de Star Trek, mais quand même, l’ISS, c’est un rêve d’enfant qui se réalise.

Dirk Frimout a remis à l'astronaute Raphaël Liégeois la clé symbolique de l'ISS. © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

” Quand on a des choses qui nous font rêver, ce n’est pas toujours facile d’expliquer pourquoi, raconte Raphaël Liégeois. Moi ce qui me faisait rêver lorsque j’étais enfant, c’était le décollage de Dirk Frimout ou celui des astronautes européens. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ça me faisait vibrer”.

Dans quelques années, ce sera son tour. Il pourra ainsi prendre place dans une fusée et partir dans l’espace. Pour ce scientifique, ingénieur biomédical qui a également obtenu un master en physique, ce sera l’occasion de mettre en pratique ses connaissances scientifiques dans diverses expériences. Il a également obtenu un doctorat pendant lequel il a développé des modèles mathématiques du fonctionnement du cerveau. Une tête bien pleine même si elle est souvent dans les étoiles.

Il débutera sa formation d’astronaute en Allemagne fin avril, au Centre des Astronautes Européens de Cologne, dont Frank De Winne, qui fut le 2e astronaute belge, est le directeur.

Le futur astronaute partira peut-être un jour en mission sur l'ISS. Mais il rêve aussi de la Lune. © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Trois jours de visites puis le grand saut

Raphaël Liégeois, accompagné du secrétaire d’État à la politique scientifique Thomas Dermine, est parti pour 3 jours de visites et de conférences diverses avant de s'en aller pour le centre d’entraînement des astronautes européens à Cologne, où il suivra sa formation en vue d’une première mission dans l’espace. Après Redu ce mardi matin, il assure une intervention au PBA de Charleroi, en compagnie de Samantha Cristoforetti, la première femme commandante de l’ISS. Mercredi, il rencontre 4 classes du secondaire au Sart Tilman, à Liège. Jeudi, direction les Pays-Bas puis la KUL de Leuven pour différentes conférences. Un agenda bien chargé avant un grand saut dans l’inconnu.