Carnaval de Rebecq 2023 ©EdA

Carnaval de Rebecq 2023 ©EdA

Carnaval de Rebecq 2023 ©EdA

Carnaval de Rebecq 2023 ©EdA

Avant dernier rendez-vous de la saison en Brabant wallon, le carnaval de Rebecq n’est pas tombé à l’eau malgré la pluie. Une invitée qui n’a pas réussi à entacher l’ambiance, car à Rebecq, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau temps, on sait faire la fête.

Dimanche, sur les coups de 15 h, le cortège s’est mis en branle depuis la place du Centenaire, au cœur du village de Quenast. Un long parcours attendait les cinq groupes constituant le cortège puisque le carnaval rebecquois rallie Quenast à la Grand-Place de Rebecq en passant par l’ancienne Maison du Peuple et le plateau de l’ancienne gare.

Si la pluie tambourinait les pavés, le soleil était dans le cœur des participants au cortège. Le public a pu apprécier les différents chars et leur thème varié : superhéros, Dia de los muertos, Écossais, Pierrots ou encore personnages issus de la Renaissance. Chaque groupe effectuait en outre régulièrement des chorégraphies tirées au cordeau ou presque. Le tout animé par des sonos tonitruantes. Bien entendu, bonbons et confettis étaient aussi prévus.

Mais comme un peu partout, les rois et les reines du carnaval, ce sont les Gilles et les Paysannes. Apertintailles, grelots et sabots des Claps Chabots et de leurs Paysannes ont résonné au son des batteries et des cuivres.

Malheureusement, vu la météo maussade, les beaux chapeaux de plumes n’étaient pas de sortie. Par contre, si la pluie était toujours bien présente, elle s’est accompagnée d’une véritable averse d’oranges. Enfin, pour réchauffer les cœurs, les Gilles et les Paysannes ont participé au traditionnel brûlage des bosses avant le feu d’artifice final.

Espérons que les Gilles et Paysannes rebecquois auront suffisamment battu le pavé pour chasser la météo morose de ces derniers jours, car il ne reste plus qu’un carnaval en Brabant wallon. Celui de Genappe, le week-end prochain.